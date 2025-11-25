Gangapur Road Accident : मेहुणीचे लग्न करुन परतताना भीषण अपघात; कंटेनर-दुचाकी धडकेत दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू, वडील गंभीर जखमी

गंगापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : भरधाव कंटेनरने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे दोन चिमकल्यांचा मृत्यू तर वडील गंभीर जखमी झाल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर-गंगापूर मार्गावरील (Gangapur Road Accident) भेंडाळा (गंगापूर) फाटा परिसरात सोमवारी (ता. २४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली..प्रदीप रमेश जाधव (वय ३०) हे पत्नी निकिता, मुलगा विराट ( ५) व मुलगी वेदा (३) यांच्यासह शेकटा (ता. पैठण) येथून दुचाकीने मेहुणीच्या लग्नासाठी रविवारी (ता. २३) महालगाव (ता. वैजापूर) येथे गेले होते. दोन मुलांसह प्रदीप हे सोमवारी (ता.२४) तेथून दुचाकीने गावी परतत होते..Army Jawan Accident : भारतीय जवानाचा दुर्दैवी अंत! मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त घेतली होती सुटी, पण घरी पोहोचण्याआधीच....भेंडाळा फाटा परिसरात येताच भरधाव कंटेनर व दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. त्यात विराट व वेदा जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला. प्रदीप जाधव गंभीर जखमी झाले. उपजिल्हा रुग्णालयात प्रथमोपचार करुन त्यांना पुढील उपचारार्थ छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.