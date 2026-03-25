छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News: उसाचे पैसे थकले, शेतकरी आर्थिक संकटात; ‘जय हिंद’ला ३० मार्चची डेडलाइन, अन्यथा दवंडी आंदोलन

Impact on Farmers’ Livelihood and Crop Production: गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना थकीत उसाचे पैसे; ३० मार्चपर्यंत कारखान्यावर दवंडी आंदोलन; जय हिंद शुगर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांचा आर्थिक शोषण
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कायगाव: गंगापूर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एक जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत जय हिंद शुगर कारखान्याकडून उसाचे कोट्यवधींचे देयक थकल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. उसाची तोड होऊन तीन महिने उलटूनही पैसे न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखाती थकबाकीत गेली असून, खासगी सावकारांचा तगादा वाढला आहे.

Related Stories

No stories found.