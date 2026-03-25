Chhatrapati Sambhajinagar News: उसाचे पैसे थकले, शेतकरी आर्थिक संकटात; ‘जय हिंद’ला ३० मार्चची डेडलाइन, अन्यथा दवंडी आंदोलन

कायगाव: गंगापूर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एक जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत जय हिंद शुगर कारखान्याकडून उसाचे कोट्यवधींचे देयक थकल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. उसाची तोड होऊन तीन महिने उलटूनही पैसे न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखाती थकबाकीत गेली असून, खासगी सावकारांचा तगादा वाढला आहे..मागील वर्षाची उधारी बाकी असल्याने दुकानदार खत देण्यास नकार देत आहेत. परिणामी, उसाला वेळेवर खत न मिळाल्याने पुढील वर्षाचे पीक धोक्यात आले आहे. तसेच उसाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेली लग्न व इतर कौटुंबिक कार्येही रखडली आहेत..दरम्यान, जय हिंद शुगर कारखान्याने मोठ्या भांडवलदार शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे १५ दिवसांत देऊन छोट्या व गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..ऊस अधिनियम कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केल्याबद्दल कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाने प्रादेशिक साखर संचालक, तहसीलदार, कारखाना प्रशासन व संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी (ता. २४) निवेदनाद्वारे केली आहे..अन्नत्याग सत्याग्रह करणारशेतकऱ्यांना थकीत उसाचे बिल देण्यात यावे, अन्यथा ३० मार्चला कारखान्याच्या गेटवर दवंडी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच, पैसे मिळेपर्यंत सहकुटुंब अन्नत्याग सत्याग्रह करण्याचा निर्धार ऊस उत्पादक शेतकरी नेते भाऊसाहेब शेळके, दादा पाटील चव्हाण, बाळासाहेब शिंदे, इम्रान पठाण यांच्यासह शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.