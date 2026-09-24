Gangapur Schools: गंगापूरच्या जि.प. शाळांची दुरवस्था;चिमुकल्यांचा जीव टांगणीला; तालुक्यात ३७ वर्गखोल्या धोकादायक

गंगापूर : तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तालुक्यातील ११ शाळांमधील तब्बल ३७ वर्गखोल्या अत्यंत जीर्ण आणि मोडकळीस आल्या असून, त्या कधी कोसळतील याचा नेम राहिलेला नाही. एका बाजूला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सरकारी दावे केले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष वर्गखोल्या धोकादायक बनल्याचे चित्र समोर आले आहे..पर्यायी सोय म्हणून काही ठिकाणी नवीन खोल्यांचे बांधकाम झाले असले, तरी जुन्या, पडक्या इमारती अजूनही शालेय परिसरात तशाच उभ्या आहेत. या जीर्ण वास्तू सध्या काटेरी झुडपांचे माहेरघर आणि रात्रीच्या वेळी तळीराम व समाजकंटकांचे खुले अड्डे बनल्या आहेत. त्यामुळे शाळेच्या शैक्षणिक वातावरणाला मोठा तडा जात असून, पालक आणि ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. पावसाळ्यात किंवा अचानक जुनी भिंत अथवा स्लॅब कोसळून एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? लहान मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा प्रशासनाने तातडीने या ३७ वर्गखोल्या जमीनदोस्त कराव्यात आणि १५६ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी एकमुखी मागणी होत आहे..१५६ शाळांची दुरुस्ती प्रलंबितपंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने या ३७ अतिधोकादायक खोल्या पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यामध्ये कायगाव, जामगाव, ढोरेगाव आणि शिल्लेगाव या केंद्रांतील शाळांचा समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्ष या खोल्या पाडून नवीन बांधकाम कधी होणार, असा सवाल विचारला जात आहे. याव्यतिरिक्त तालुक्यातील एकूण २४४ पैकी तब्बल १५६ शाळांची मोठी दुरुस्ती प्रलंबित आहे.जिल्हा नियोजन समितीकडून शिक्षण विभागाला मिळणारा निधी अपुरा पडतो. आम्ही ‘सीएसआर’ फंडातून विविध कंपन्यांकडे पाठपुरावा करत आहोत; टोयोटा कंपनीने बिडकीन शाळेसाठी १० कोटींचा निधी दिला असून इतर संस्थांशीही चर्चा सुरू आहे. मोडकळीस आलेल्या खोल्यांचे शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायतीकडून परिपूर्ण प्रस्ताव आल्यास तत्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या पाडण्यास मंजुरी दिली जाईल.– अविनाश गलांडे, अध्यक्ष,.जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगरजिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती ६० ते ७० वर्षे जुन्या असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी त्या अत्यंत धोकादायक ठरत आहेत. या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या पाडण्याबाबत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, याबाबत अधिकाऱ्यांची उदासीनता कायम आहे. मोडकळीस आलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा हा कळीचा मुद्दा मी जिल्हा परिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत आक्रमकपणे मांडणार आहे.– वैजयंती शिरसाठ, सदस्या,जि.प., नेवरगाव गट.मोडकळीस आलेल्याखोल्यांची स्थितीकायगाव केंद्र : भिवधानोरा-६, गणेशवाडी-४, अमळनेर-१, धनगरपट्टी-१जामगाव केंद्र : जामगाव-८, बगडी-५, अगर कानडगाव-२ढोरेगाव केंद्र : पेंडापूर-३, दहेगाव-२, मुरमी-१शिल्लेगाव केंद्र : शिल्लेगाव-४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.