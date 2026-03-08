Women's Day: एका डोळ्याची दृष्टी गेली, तरीही एमपीएससी क्रॅक! उपशिक्षणाधिकारी गीता तांदळे यांची प्रेरणादायी कहाणी

‘‘प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीच्या बळावर यशाची शिखरे गाठता येतात, याचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी गीता तांदळे. बालपणीच एका डोळ्याची दृष्टी जाऊनही शिक्षणाने त्यांनी आयुष्य तेजोमय केले. एवढेच नव्हे, तर त्या समाजातील गरजूंच्या मदतीला धावून जातात, विविध सामाजिक उपक्रमही राबवितात.’’.गीता तांदळे यांचे बालपण अडचणींमध्ये गेले. वयाच्या अवघ्या अकराव्या वर्षी झालेल्या अपघातात त्यांच्या एका डोळ्याची दृष्टी पूर्णपणे गेली, तर दुसऱ्या डोळ्याची दृष्टीही अत्यंत कमी राहिली. अशा परिस्थितीत शिक्षण घेणे हे मोठे आव्हान होते. वाचन-लेखन करताना अनेक अडचणी येत असतानाही त्यांनी हार न मानता शिक्षणाची वाट धरली. जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर त्यांनी पदवी, पदव्युत्तर तसेच बी.एड. आणि एम.एड. शिक्षण पूर्ण केले. सध्या त्या शिक्षण विषयात पीएच.डी.चे शिक्षणही घेत आहेत..Manoj Jarange Kannad Visit: मनोज जरांगे यांचा कन्नड दौरा: पुराच्या पाण्यातून जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांना मदत.शासकीय सेवेत येण्याचा त्यांचा निर्धारही तितकाच ठाम होता. सुरवातीला कमी वेतनाच्या नोकरीवर काम करत असताना त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू ठेवली. अनेक अडथळे आणि अपयशांना सामोरे गेल्यानंतर अखेर त्यांनी २०२२ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांची उपशिक्षणाधिकारी (वर्ग-२ राजपत्रित) म्हणून नियुक्ती झाली..शैक्षणिक क्षेत्रातील जबाबदाऱ्यांबरोबरच गीता तांदळे समाजकार्यातही सक्रिय आहेत. गरजू आणि अनाथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत करणे, दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय कामांमध्ये मार्गदर्शन करणे, अपघातग्रस्तांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यास मदत करणे, तसेच सामूहिक विवाहांमध्ये वधू-वर सोयरीक जुळवून देण्याचे कार्य त्या करत आहेत..याशिवाय महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील समित्यांमध्ये समुपदेशनाचे कार्यही त्या करतात. शिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार व्यवसायिक मार्गदर्शन देऊन स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्नही त्या सातत्याने करत आहेत. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल विविध संस्थांनी घेतली आहे. सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना ‘हिरकणी पुरस्कार’, ‘गुरू गौरव शिखर रत्न’ तसेच ‘भवसार रत्न’ यांसारखे अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत..Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? २२ सुभ्यांच्या मुघल सत्तेला १२ वर्षांच्या शिवरायांनी कसं आव्हान दिलं? वाचा स्वराज्याच्या श्रीगणेशाची रोमांचक गाथा!.‘जीवनातील खरी समाधानाची भावना इतरांच्या उपयोगी पडण्यात आहे. संघर्ष हा अनेकांच्या वाट्याला येतो. पण, त्यातून उभे राहून स्वतःला सावरणे आणि समाजातील गरजूंना मदतीचा हात देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.