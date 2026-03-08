छत्रपती संभाजीनगर

Women's Day: एका डोळ्याची दृष्टी गेली, तरीही एमपीएससी क्रॅक! उपशिक्षणाधिकारी गीता तांदळे यांची प्रेरणादायी कहाणी

सकाळ वृत्तसेवा
‘‘प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीच्या बळावर यशाची शिखरे गाठता येतात, याचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी गीता तांदळे. बालपणीच एका डोळ्याची दृष्टी जाऊनही शिक्षणाने त्यांनी आयुष्य तेजोमय केले. एवढेच नव्हे, तर त्या समाजातील गरजूंच्या मदतीला धावून जातात, विविध सामाजिक उपक्रमही राबवितात.’’

