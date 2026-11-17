गंगाखेडमध्ये रंगली काव्य-गझलांची मैफल
‘आग्या मोहोळ’ काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन; ‘बोलू काही’ परिचर्चेतून साहित्यिक आशयावर मंथन
गंगाखेड, ता.१७ (बातमीदार) : शहरातील जनाबाई साहित्य मंडळ आणि अक्षर नंदन प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने गंगाखेड येथे आयोजित ‘काव्य-गझल महोत्सवा’ला साहित्यप्रेमी आणि रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कविता आणि गझलांच्या सादरीकरणाने सजलेल्या या महोत्सवातून शहरवासीयांना दर्जेदार साहित्यिक व सांस्कृतिक मेजवानीचा आनंद अनुभवता आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. दीनानाथ फुलवाडकर होते, तर प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ. आत्माराम टेंगसे उपस्थित होते. यावेळी प्रा. गंधे लिखित ‘आग्या मोहोळ’ या काव्यसंग्रहाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या प्रकाशनानिमित्त ‘बोलू काही’ हा विशेष परिचर्चेचा उपक्रमही घेण्यात आला. यामध्ये काव्यसंग्रहातील साहित्यिक आशय, काव्यवैशिष्ट्ये आणि लेखकाचा साहित्यिक दृष्टिकोन यावर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. महोत्सवात सादर झालेल्या कविता आणि गझलांनी रसिकांची दाद मिळवली. शब्द, भावना आणि साहित्यिक अभिव्यक्ती यांच्या सुरेख संगमातून संपूर्ण कार्यक्रमाला वेगळीच रंगत आली. अशा साहित्यिक उपक्रमांमुळे शहरातील साहित्यिक वातावरण अधिक समृद्ध होण्यास मदत होत असल्याची भावना यावेळी व्यक्त झाली. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी अविनाश कासांडे, आत्माराम जाधव, मस्के आणि प्रकाश घन यांनी परिश्रम घेतले.