Gold & Silver Prices: सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी?

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत असून, मंगळवारच्या (ता. १७) तुलनेत शनिवारी (ता.२१) सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात १२ हजार ५७० रुपयांची घसरण झाली..आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या घडामोडींचा सोने-चांदीवर मोठ्या प्रमाणात फरक पडत असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार मंगळवारी १ लाख ६० हजार ५७० रुपये असलेला दर शनिवारी १ लाख ४८ हजार रुपयांवर आला. म्हणजेच प्रति १० ग्रॅममागे १२ हजार ५७० रुपयांची मोठी घट झाली. त्याच बरोबर मंगळवारी १ लाख ४७ हजार ८० रुपये असलेला दर शनिवारी १ लाख ३५ हजार ५६० रुपयांपर्यंत खाली आला..यात ११ हजार ५२० रुपयांची घसरण नोंदवण्यात आली. सोन्याचे दर कमी होत असताना चांदीने मात्र वेगळी दिशा धरली आहे. मंगळवारी चांदीचा दर २ लाख ६५ हजार रुपये प्रति किलो होता, तो शनिवारी थेट २ लाख ३३ हजार रुपयांवर पोचला आहे. चांदीच्या दरात अवघ्या चार दिवसांत ३२ हजार रुपयांची मोठी घट झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि गुंतवणूकदारांचा कल बदलल्यामुळे ही दरवाढ आणि घट होत असल्याचे बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..बाजारपेठेवर काय परिणाम?सोन्याचे दर कमी झाल्यामुळे लग्नसराईच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची पावले सराफा बाजाराकडे वळण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसरीकडे चांदीच्या दरातील भरमसाठ वाढीमुळे चांदीची भांडी आणि दागिन्यांच्या खरेदीवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत..असा आहे फरक२४ कॅरेट सोने : १२ हजार ५७० रुपये (कमी झाले)२२ कॅरेट सोने : ११ हजार ५२० रुपये (कमी झाले)चांदी : ३२ हजार रुपये (कमी झाले).