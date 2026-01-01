आनंदाची बातमी! 'धाराशिव विमानतळ हस्तांतरणास मंजुरी', जिल्ह्यातून विमानसेवा सुरू होण्यास मिळणार चालना..

धाराशिव : राज्य शासनाच्या मंगळवारच्या (ता.३०) निर्णयानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून धाराशिव विमानतळ महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनी विमानतळाचा विकास, विस्तार करण्यासह विमानसेवेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातून विमानसेवा सुरू होण्यास चालना मिळाली आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .या संदर्भात पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले आहेत. धाराशिव विमानतळाचा विकास हा जिल्ह्याच्या औद्योगिक, शैक्षणिक, आरोग्य व पर्यटन विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयाबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो, असे पालकमंत्री सरनाईक म्हणाले..दरम्यान, धाराशिवसह बारामती, लातूर व यवतमाळ विमानतळेही हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रादेशिक हवाई वाहतुकीस चालना मिळणार आहे. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत अधिक शहरांमध्ये विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासकामांमध्ये तसेच धोरणनिर्मितीमध्ये सुसूत्रता राहावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. .केंद्र शासनाची उडान (आरसीएस) योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण केंद्र शासनासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहते, तर राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या १९ व्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेली बारामती, लातूर, धाराशिव आणि यवतमाळ ही विमानतळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महामंडळाने बारामती विमानतळ १९ ऑगस्ट, धाराशिव विमानतळ २० ऑगस्ट, २०२६ रोजी औपचारिकरीत्या हस्तांतरित करण्याबाबत सामंजस्य करार केलेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.