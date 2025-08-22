छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation Protest : जरांगे यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या नव्या लढ्यासाठी समाज सज्ज; शासनाने मागितली ठोस माहिती

Manoj Jarange Demand : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन उभं राहणार असून, याआधी झालेल्या जीव देणाऱ्यांची संख्या आणि शासनाने दिलेली मदत याबाबत माहिती पोलिस प्रशासनाकडून मागविण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू होणार आहे. या अनुषंगाने अलीकडे आरक्षणासाठी किती आत्महत्या झाल्या? त्यांना आर्थिक मदत मिळाली का, याची माहिती शासन स्तरावरून घेतली जात आहे.

