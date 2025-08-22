Maratha Reservation Protest : जरांगे यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या नव्या लढ्यासाठी समाज सज्ज; शासनाने मागितली ठोस माहिती

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू होणार आहे. या अनुषंगाने अलीकडे आरक्षणासाठी किती आत्महत्या झाल्या? त्यांना आर्थिक मदत मिळाली का, याची माहिती शासन स्तरावरून घेतली जात आहे..या अनुषंगाने गुरुवारी (ता. २१) पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू होणार आहे. .त्यादृष्टीने सध्या नियोजनाच्या बैठका सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासन स्तरावरही हालचाली सुरू झाल्या. यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आरक्षणासाठी आत्महत्या किती झाल्या, आत्महत्या केलेल्यांची नावे, त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदत जाहीर केली होती का, त्यांना ती मिळाली का, अशी माहिती पोलिस.Chh. Sambhajinagar: पुरातील सात पर्यटक सुखरूप; वेताळवाडीतील ग्रामस्थांनी नदीत उडी मारून दाखवली तत्परता.प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मागविली जात होती. ही माहिती जमा करण्यासाठी संबंधित पोलिस ठाणे, आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाल्याचे चित्र गुरुवारी पाहायला मिळाले. शहरातील एका युवकाने बांद्रा (मुंबई), दुसऱ्याने नेवासा (अहिल्यानगर) आणि तिसऱ्या आणि चौथ्याने इतर दोन शहरांत केलेल्या आत्महत्येची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.