Nitesh Rane: मत्स्यशेतीचे २२ कोटींचे नुकसान; मराठवाड्यात बोटी, होड्या, जाळे गेले वाहून

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसायालाही फटका बसला. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३८५ आणि लातूर विभागात ५१६ तलाव आहेत. यातील बहुतांश जलाशय, तलाव, मत्स्यपालन केंद्रे पाण्याखाली गेली..बोटी, होड्या, जाळे, मत्स्यबीज वाहून गेल्याने मत्स्यपालकांचे २२ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. याचे तत्परतेने पंचनामे करून शासनाला अहवाल पाठवा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाचे मंत्री नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी (ता. तीन) दिले..राणे यांनी छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर या दोन्ही विभागांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. यावेळी विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे, महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुरेश भारती, सहायक आयुक्त मधुरिमा जाधव आदींसह मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रमुख अधिकारी तसेच मत्स्यव्यावसायिक उपस्थित होते..छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३८५ तलाव आहेत. यामध्ये ३३० तलावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. लातूर विभागात चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. लातूर, धाराशिव, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. लातूर जिल्ह्यात १५८ तलाव, धाराशिव २३६ तलाव, नांदेड ९३ तलाव आणि हिंगोलीमध्ये ३० असे ५१६ तलाव जलाशय आहेत. लातूर विभागात गोदावरी, मांजरा, रेणा, पूर्णा, तेरणा, सीना, तावरजा आदी प्रमुख नद्या आहेत. मराठवाड्यात २५ ऑगस्ट ते सप्टेंबर अखेर कालावधीत अतिवृष्टी होऊन पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने मच्छीमारांचे मत्स्यबीज, मत्स्यसाठा, होड्या, जाळे आदींचे नुकसान झाले..Heavy Rain: पूर अन् अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत किती मिळणार? काय आहे प्रक्रिया?.मत्स्यबीजाच्या दरात तफावतराणे म्हणाले, ''प्रत्येक मत्स्यपालकाचे अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान अचूक नोंदविले गेले पाहिजे, शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्यपालकानांही शासनाची मदत मिळाली पाहिजे. पंचनामे अचूक करून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवावा जेणेकरून त्याआधारे तातडीने मदत देता येईल. मत्स्यबीजाच्या दरामध्ये असलेल्या तफावतीबाबत आपण लवकरच निर्णय घेणार असून, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या तलावांचे पंचनामे वेळेत करण्याबाबतही ग्रामविकास मंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे.