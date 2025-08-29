छत्रपती संभाजीनगर

Heavy Rain : मराठवाड्यात अतिवृष्टीचे थैमान; नांदेड, लातूर जिल्ह्यांत कहर; सात जिल्ह्यांतील १३० मंडलांना दणका

मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, धाराशिव, हिंगोली या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, धाराशिव, हिंगोली या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. मराठवाड्यातील तब्बल १३० मंडलांत गुरुवारी (ता.२८) अतिवृष्टी झाली. पावसामुळे शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले असून, उभी पिके पाण्याखाली गेल्याने मोठी हानी झाली. नांदेडमध्ये १३२.७ मिलिमीटर, तर लातूरमध्ये ९१.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.

