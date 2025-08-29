Heavy Rain : मराठवाड्यात अतिवृष्टीचे थैमान; नांदेड, लातूर जिल्ह्यांत कहर; सात जिल्ह्यांतील १३० मंडलांना दणका

छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, धाराशिव, हिंगोली या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. मराठवाड्यातील तब्बल १३० मंडलांत गुरुवारी (ता.२८) अतिवृष्टी झाली. पावसामुळे शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले असून, उभी पिके पाण्याखाली गेल्याने मोठी हानी झाली. नांदेडमध्ये १३२.७ मिलिमीटर, तर लातूरमध्ये ९१.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. .गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४, बीडमधील १६, लातूरमधील ३६, नांदेडमधील सर्वाधिक ६९, धाराशिव व परभणीतील प्रत्येकी एक, तर हिंगोलीतील तीन मंडलांत अतिवृष्टी झाली.नांदेड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू असून, परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, नांदेड मनपा व स्थानिक शोध व बचाव पथकाच्या माध्यमातून शोध व बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे..‘पूर परिस्थिती नियंत्रणात आहे. प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. सर्व यंत्रणासोबत संपर्क व समन्वय ठेवून जिल्हा प्रशासनाची कार्यवाही सुरू आहे. या परिस्थितीत नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये,’ असे आवाहन नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. नांदेड जिल्ह्यात बुधवार (ता. २७) रात्रीपासून पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे.शहरी भागातील रस्ते नदीसमान झाले असून घरे वसाहती पाण्याखाली गेल्या आहेत. ‘एसडीआरएफ’, ‘सीआरपीएफ’, सैन्य दलाच्या तुकडीसह पोलिस, स्थानिक यंत्रणांमार्फत मदतकार्य सुरू असून आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असून सहकार्य करण्याचे आवाहन कर्डिले यांनी केले आहे..८२ मंडलांत १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्तमराठवाड्यातील तब्बल ८२ मंडलांत १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यामध्ये ७१ मंडलांत १०० ते २०० मिलिमीटर दरम्यान तर ११ मंडलांत २०० ते २८५ मिलिमीटर दरम्यान पाऊस झाला आहे.मूग, उडीद पिकांचे नुकसानसलग झालेल्या या पावसाने मूग व उडीद हातचे गेले आहे. फूलगळती मोठ्या प्रमाणात झाल्याने सोयाबीनसह सर्वच पिकांच्या उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..मायलेकी पुरात वाहून गेल्यामूर्तिजापूर, (जि. अकोला) - तालुक्यातील कंझरा येथील कमळगंगा नदीला शुक्रवारी अचानक आलेल्या पुरात शेतात मजुरी करून घरी परतणाऱ्या मायलेकी वाहून गेल्या. रेखा रमेश मते (वय-४३ वर्ष) व साक्षी रमेश मते (वय-१८ वर्षे) या दोघी मायलेकी शेतातून परत येत असताना कमळगंगा नदीच्या पुरात वाहून गेल्या. सुदैवाने मुलगी झाडाला अडकली व सुखरूप आहे, मात्र आई वाहून गेली असून, तिचा शोध बचाव पथक घेत आहे..दृष्टिक्षेपात..तुफान अतिवृष्टीमुळे नांदेड - हैदराबाद वाहतूक सहा तास बंद.मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, हळद, ज्वारी पाण्याखाली गेल्याने नुकसाननांदेडला तीन जणांचा मृत्यू८२ मंडलांत १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस .नांदेडला तिघांचा मृत्यूअतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील तीन तलाव फुटल्याने शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण बेपत्ता असून, त्याचा शोध सुरू आहे.पशुधन दगावलेहाळीच्या (ता. उदगीर) खाजामैनोद्दीन तांबोळी यांच्या गोठ्यात पाणी घुसून दोन गाभण म्हशी व देवणी जातीची एक गाय मृत पावली. गुत्ती (ता. जळकोट) येथील हुलाजी केंद्रे यांच्या सुमारे ६०५ कोंबड्या पावसामुळे दगावल्या. शेळगी येथील पंढरीनाथ गुंडरे यांच्या गोठ्यावर वीज पडून दोन गायी, एक म्हैस व एक वासरू, तर एरंडीतील चंद्रकांत कोल्हाळे यांचा बैल ठार झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.