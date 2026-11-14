डिग्रस फाटा- लोहगाव रस्त्याचे डांबरीकरण

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हिंगोली ः डिग्रस फाटा ते लोहगाव रस्त्यावर एका बाजूने वेगाने सुरू असलेले डांबरीकरणाचे काम.
डिग्रस फाटा ते लोहगाव रस्ताकामाला वेग
हिंगोली, ता. १४ : तालुक्यातील डिग्रस कऱ्हाळे फाटा ते लोहगाव या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला आता चांगलाच वेग आला असून, सध्या प्रत्यक्ष डांबरीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. परिसरातील नागरिकांची अनेक दिवसांची मागणी लक्षात घेऊन आमदार तान्हाजीराव मुटकुळे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून या रस्त्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून या रस्त्याच्या पायाभरणीचे काम सुरू होते. आता प्रत्यक्ष डांबरीकरणास प्रारंभ झाल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. हा रस्ता डिग्रस कऱ्हाळे परिसरासह जवळपास १० ते १५ गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. विशेष म्हणजे, शेगाव येथील संत गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे मार्गक्रमण करताना याच मार्गावरून जाते; त्यामुळे पालखी सोहळ्याच्या दृष्टीनेही या रस्त्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील वाहतूक अधिक गतिमान आणि सुरक्षित होणार आहे.