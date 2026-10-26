Diwali Market: रंगीत, तरंगणाऱ्या पणत्यांचे आकर्षण;दिवाळीची लगबग सुरू; ग्राहकांच्या प्रतिसादाकडे व्यापारीवर्गाचे लक्ष

हिंगोली,: दीपावलीचा सण अवघ्या दहा दिवसांवर येऊन ठेपल्याने शहरातील बाजारपेठेत सणाची चाहूल लागली आहे. आकाशकंदील आणि दीपावलीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या विक्रीची तयारी व्यावसायिकांकडून सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, पारंपरिक मातीच्या पणत्या तयार करण्यासाठी कुंभार बांधवांची लगबग वाढली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात आधुनिक इलेक्ट्रिक पणत्यांमुळे पारंपरिक पणत्यांच्या मागणी घटल्याचे कुंभार बांधवांचे म्हणणे आहे..शहरातील गवळीपुरा परिसरात कुंभार चाकावर मातीच्या पणत्यांना विविध आकार देत आहेत. दिवाळीत घरासमोर, अंगणात आणि देवघरात पणत्या लावण्याची परंपरा जपली जाते. मात्र, बदलत्या काळानुसार बाजारात इलेक्ट्रिक पणत्यांचे विविध प्रकार उपलब्ध होत आहेत. शहरातील गवळीपुरा परिसरातील कुंभार बांधवांकडून मातीच्या पणत्या तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. चाकावर मातीला विविध आकार देऊन पारंपरिक पणत्या घडविल्या जात आहेत. दिवाळीत घरासमोर, अंगणात आणि देवघरात पणत्या लावण्याची परंपरा असल्याने या पणत्यांना विशेष महत्त्व आहे. सध्या बाजारात रेडिमेड पणत्या विक्रीसाठी दाखल झालेल्या नसल्या, तरी कुंभारांकडे त्यांची निर्मिती सुरू आहे..मातीच्या पणत्यांना सांस्कृतिक आणि पारंपरिक महत्त्व आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार बाजारात विविध पर्याय उपलब्ध होत असल्याने मातीच्या पणत्यांची मागणी घटत चालली आहे. त्यामुळे आम्ही मागणीनुसारच पणत्या तयार करत आहोत.- सज्जन पेरिया, मूर्तिकारदीपावलीचा सण महिनाभरावर येताच बाजारपेठेत रेलचेल वाढते. दरवर्षीप्रमाणे आम्ही दीपावलीसाठी लागणारे विविध साहित्य विक्रीकरिता मागविले आहे. मात्र, अद्याप तरी त्या साहित्याची कुणी मागणी करीत नसल्याचे चित्र आहे.- श्यामकुमार बजाज, व्यापारी.पणत्यांचे विविध प्रकार बाजारातपारंपरिक मातीच्या पणत्या : कुंभारांकडून मातीपासून तयार केल्या जाणाऱ्या या पणत्यांमध्ये तेल आणि वात घालून प्रकाश केला जातो.रंगीत पणत्या : आकर्षक रंग, चमकदार रंगसंगती आणि ग्लिटरने सजविलेल्या पणत्या दिवाळीच्या सजावटीसाठी वापरल्या जातात.पाण्यावर तरंगणाऱ्या पणत्या : पाण्याने भरलेल्या भांड्यात किंवा वाटीत ठेवता येणाऱ्या या पणत्या घराच्या सजावटीला वेगळे सौंदर्य देतात.इलेक्ट्रिक पणत्या : बॅटरी किंवा विजेवर चालणाऱ्या या पणत्यांमध्ये तेल आणि वात घालण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे त्यांचाही वापर वाढत आहे..इलेक्ट्रिक पणत्यांमुळे मागणीवर परिणामपूर्वी दिवाळीत मातीच्या पणत्यांमध्ये तेल आणि वात घालून त्या पेटविल्या जात असत. मात्र, अलीकडच्या काळात बाजारात इलेक्ट्रिक पणत्या आणि आकर्षक विद्युत रोषणाईचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. बॅटरी किंवा विजेवर चालणाऱ्या या पणत्यांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याने पारंपरिक मातीच्या पणत्यांची मागणी कमी होत चालल्याचे कुंभार बांधवांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.