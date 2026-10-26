छत्रपती संभाजीनगर

Diwali Market: रंगीत, तरंगणाऱ्या पणत्यांचे आकर्षण;दिवाळीची लगबग सुरू; ग्राहकांच्या प्रतिसादाकडे व्यापारीवर्गाचे लक्ष

Traditional Diyas: दिवाळी जवळ येताच हिंगोलीच्या बाजारपेठेत सणाची तयारी सुरू झाली आहे. गवळीपुरा परिसरात कुंभारांकडून मातीच्या पणत्या तयार केल्या जात आहेत; मात्र इलेक्ट्रिक पणत्यांकडे ग्राहकांचा वाढता कल असल्याने पारंपरिक पणत्यांच्या मागणीवर परिणाम होत असल्याचे कुंभार सांगतात.
Potters in Hingoli’s Gawalipura area prepare traditional clay diyas ahead of Diwali amid growing competition from electric lamps.

Potters in Hingoli’s Gawalipura area prepare traditional clay diyas ahead of Diwali amid growing competition from electric lamps.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली,: दीपावलीचा सण अवघ्या दहा दिवसांवर येऊन ठेपल्याने शहरातील बाजारपेठेत सणाची चाहूल लागली आहे. आकाशकंदील आणि दीपावलीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या विक्रीची तयारी व्यावसायिकांकडून सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, पारंपरिक मातीच्या पणत्या तयार करण्यासाठी कुंभार बांधवांची लगबग वाढली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात आधुनिक इलेक्ट्रिक पणत्यांमुळे पारंपरिक पणत्यांच्या मागणी घटल्याचे कुंभार बांधवांचे म्हणणे आहे.

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