Hingoli LPG Black Market: हिंगोली जिल्ह्यात घरगुती गॅसच्या काळाबाजारावर जिल्हाधिकारींच्या कडक कारवाईचे आदेश

हिंगोली: मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, हिंगोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यासंदर्भात सात विशेष भरारी पथकांची स्थापना केली असून, घरगुती गॅसच्या अवैध व्यावसायिक वापरा विरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. .हॉटेल, ढाबे, खानावळी, कॅफे आणि खाद्यपदार्थ विक्रीच्या केंद्रांवर घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी गॅसची टंचाई निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. ही शक्यता गृहीत धरून जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सात पथके गठीत केली आहेत..पथकांची रचना व जबाबदारीहिंगोली शहर, हिंगोली ग्रामीण, वसमत शहर, वसमत ग्रामीण, कळमनुरी, सेनगाव आणि औंढा या सातही तालुक्यांसाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील, नायब तहसीलदार विनोद डोणगावकर, प्रविण ऋषी, तसेच विविध निरीक्षक अधिकारी व उपनिरीक्षकांचा समावेश आहे..कारवाईचे स्वरूपअवैध वापर रोखणे: हॉटेल, रेस्टॉरंट, टपऱ्या आणि वाहनांमध्ये घरगुती गॅसचा वापर आढळल्यास तातडीने जप्ती व कारवाई करणे.साठेबाजीवर नजर: गॅस एजन्सींच्या साठ्यांची तपासणी करून ग्राहकांना वेळेत गॅस मिळत असल्याची खात्री करणे.कृत्रिम टंचाईला आळा: युद्धाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन कोणीही साठेबाजी किंवा अवैध रिफिलिंग करत असल्यास, अशांवर कडक कायदेशीर कारवाई करणे.