विलगीकरणाची भिती, युवकाने कोविड सेंटरच्या इमारतीवरुन मारली उडी

हिंगोली : येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या (Hingoli District Hospital) कोविड (Corona) सेंटरमध्ये गुरुवारी (ता.१३) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास २८ वर्षाच्या युवकाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून विलगीकरणाच्या भितीने उडी मारली. यात युवक जखमी झाला असून त्याच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कोरोना सेंटर येथे हिंगोली (Hingoli) तालुक्यातील समगा येथील वैभव सरकटे या युवकाला नातेवाईकांनी उपचारासाठी दाखल केले.(Hingoli Latest News Youth Jump From The Third Floor Of COvid Centre)

दरम्यान गुरुवारी दुपारी जिल्हाधिकारी यांनी कोविड रुग्णांना भेट देण्यासाठी आले होते. तेव्हा कोविड सेंटरमधील नातेवाईकांमध्ये एकच गोंधळ उडाल्याने काही स्वच्छतागृहात लपले, तर काही छतावर गेले. त्यातील वैभव सरकटे (रा. समगा) हा इमारतीवर गेला. जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी रुग्णालयात प्रवेश करण्याअगोदरच आता आपल्याला विलगीकरण करतील या भितीने वैभवने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली. यात तो जबर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.