Hingoli Traffic Congestion: हिंगोलीकरांची वाहतूक व्यथा: कोंडी, पार्किंग नसणे आणि धूळखात सिग्नल; गांधी चौक ते रिसाला बाजार

हिंगोली: वाहतूक कोंडी अन् शहराचे अतूट नाते असल्याने नेहमीच वाहतक कोंडी अंगवळणी पडू लागली आहे. शहरातील वाहतुकीचे नियमन होण्याची शक्यता दुर्मिळ वाटू लागली आहे. जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या हिंगोली शहराच्या नगररचनेचा कुठलाही मागमूस नसल्याने दीर्घकालीन समस्येवर अजूनही नेमकेपणाने उत्तर सापडलेले नाही. अकोला, कळमनुरी, औंढा या रस्त्यावर शहराच्या मध्यभागातून राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्ग जातात. या सगळ्या बाजूंनी रस्त्याला ओरबाडण्यात कुठलीही कसर न ठेवल्याने अरुंद रस्त्यांच्या जाळ्यात असलेले हिंगोली अशी अवस्था सध्या तरी बनली आहे.गेल्या कित्येक वर्षांपासून शहरातील बाजारपेठ असलेल्या जवाहर रोड, मोंढा, इंदिरा गांधी चौक, महात्मा गांधी चौक, रिसाला बाजार, नांदेड नाका हा भाग श्वास वाहतुकीच्या कोंडीत अडकला असून हे चौक कधी मोकळा श्वास घेणार या विवंचनेत हिंगोलीकर अडकले आहेत. विविध प्रयोग, नियोजन, बदल करूनही तेथील कोंडी तसूभरही घटलेली नसून चौकातील अतिक्रमण, बेशिस्त वाहतुकीला आळा बसत नसल्याने कोंडीत दिवसाकाठी वाढ होत आहे. . घरे इथेच, वाहने कुठे लावावीत?गांधी चौक, जवाहर रोड भागात कित्येक वर्षांपासून या भागात अनेक व्यापाऱ्यांची घरे आहेत. काहींची तर पिढीजात निवासस्थाने आहेत. अनेकांचे वर घर आणि खाली प्रतिष्ठान असा प्रकार आहे. पूर्वी येथे वन वे किंवा नो पार्किंग काहीच नव्हते. मात्र, आता गरजेनुसार नगरपालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी या गोष्टींचे नियम केले आहेत. याबाबत आमची काहीच हरकत नाही; पण आता आमची दुकाने घरेही इथेच आहेत, आम्ही आमच्या गाड्या कोठे लावाव्यात हे पोलिसांनी सांगावे, असा सवाल व्यापारी करत आहेत. .वाहतूक कोंडीची कारणे येथील वाहतूक कोंडीमागे परिसरातील अतिक्रमण, वाहने वळविण्यासाठी अपुरी जागा, अरुंद सर्व्हिस रोड, चौकाच्या सर्व बाजूंना असलेले खासगी वाहने व रिक्षा थांबे यासारखी अनेक प्रमुख कारणे आहेत. हातगाड्या ठरत आहेत कोंडीला कारणीभूतशहरातील बाजारपेठेत आणि प्रमुख रस्त्यावर कुठेही हातगाड्या लागतात. पोलिस एकीकडे पार्किंगच्या नावावर रस्त्यावर आलेल्या म्हणजेच वाहतुकीला अडथळा आणणाऱ्या आतील वाहनांवरही कारवाई करत आहेत; पण हे करताना भररस्त्यावर हातगाड्या लावून वाहतुकीची कोंडी करणाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. विशेष म्हणजे येथे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला आणि त्यातून होणाऱ्या वादाला प्रामुख्याने फेरीवाले आणि हातगाडीवालेच जबाबदार आहेत. अगोदर त्यांच्यावर कारवाई करावी. वाटल्यास त्यांना वेगळ्या ठिकाणी जागा द्यावी. तरच ही कोंडी काही प्रमाणात फुटण्यास मदत होईल, अन्यथा हा त्रास दिवसेंदिवस आणखी वाढत जाईल, असेही येथील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..पार्किंगला जागाच नाहीवाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची सुविधा नसल्याने नागरिक खरेदीसाठी आलेल्या दुकानांसमोर वाहने लावूनच खरेदी करतात. त्यामुळे दुपारनंतर या भागात मोठी वाहतूक कोंडी होते. रिसाला बाजार भागात रस्ता मोकळा असल्याने या भागात वाहतूक कोंडी होत नव्हती. कापडबाजारात वाहतूक कोंडी होत होती. आता रिसाला बाजार, गांधी चौक भागात ज्वेलर्स, नवीन कापड दुकाने झाली आहेत. त्या ठिकाणी खरेदीसाठी गर्दी होत असल्याने वाहने रस्त्यावरच लावली जात आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते..सिग्नल धूळखातनांदेड नाका, खुराणा पेट्रोल पंप, जुनी नगरपालीका या चौकात काही वर्षांपूर्वी सिग्नल यंत्रणा बसवली होती. परंतु कालांतराणे ती यंत्रणा बंद पडली आहे. आज केवळ धूळखात संपूर्ण यंत्रणा आहे. त्यामुळे सिग्नल यंत्रणा केवळ दिखाव्यासाठी आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वेळेचा अपव्यय, इंधनाची नासाडीयात वेळेचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय 'भयंकर' महागाईच्या काळात इंधनाची नासाडी होऊन आर्थिक झळही वाहनचालकांना सोसावी लागते आहे. बेशिस्त वाहनचालकांची भर वाहतूक कोंडी होण्यास कारणीभूत ठरते. या साऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीची सोडवणूक करायची तरी कशी, या यक्ष प्रश्नाने हिंगोलीकरांसह यंत्रणेचेही कोंडी झाली आहे. .रुग्णवाहिकांना हवी स्वतंत्र मार्गिकालोकसंख्या, वाहतूक पर्याय आणि खासगी गाड्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबर अपघातांमध्येही वाढ होत आहे. त्यामुळेच अशा स्थितीत वेळेवर उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी स्वतंत्रमार्गिका असणे काळाची गरज आहे.. पण कार आणि रिक्षाच्या अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतूककोंडीत भर पडते. परिणामी रुग्णवाहिका अडकून राहते. वाहतूक पोलिसांनी अशांवर कारवाई केल्यास मार्ग मोकळी होऊन रुग्णांना वेळेत पोहोचविणे शक्य होईल, असे खासगी रुग्णवाहिका सुविधा देणाऱ्यांनी सांगितले.