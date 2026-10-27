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ABD26J82170 एआय
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दिवाळीत तरी वेळेवर घरी पोचू द्या हो!
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हिंगोलीहून पुणे, पाटणा आणि अयोध्येसाठी गाड्या सोडण्याची मागणी
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हिंगोली, ता. २७ (बातमीदार) ः दिवाळी म्हणजे आनंदाचा आणि एकत्र येण्याचा सण, पण हिंगोली, वसमत, वाशीम आणि अकोला परिसरातील प्रवाशांसाठी हा सण सध्या प्रवासाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. दिवाळीच्या सुट्या लागल्याने पुण्यातून गावी परतणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांची रेल्वेच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे मोठी फरफट होत आहे. तर दुसरीकडे, छटपूजा आणि अयोध्येतील भव्य दीपोत्सवासाठी जाणाऱ्या भाविकांनाही गाड्यांअभावी तासन्तास रेल्वेस्थानकांवर ताटकळत बसावे लागत आहे. सणासुदीच्या या गर्दीत प्रवाशांची होणारी ही गैरसोय थांबविण्यासाठी पूर्णा-अकोला रेल्वेमार्गावर तातडीने नवीन गाड्या सुरू कराव्यात, अशी जोरदार मागणी आता पुढे आली आहे. रेल्वे प्रशासनाने ही कोंडी तातडीने न फोडल्यास ऐन सणात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दिवाळीचा सण आता अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असलेले नागरिक मोठ्या संख्येने आपल्या मूळ गावी परततात. सध्या विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात शिक्षणासाठी गेलेल्या हिंगोली, वसमत, वाशीम आणि अकोला परिसरातील विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी रेल्वेस्थानकांवर पाहायला मिळत आहे. मात्र, गाड्यांची संख्या मर्यादित असल्याने आणि बहुतांश रेल्वेगाड्यांचे वेटिंग तिकीट शेकडोंच्या घरात गेल्याने कन्फर्म तिकीट मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना गावी परतताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असून, मुलांच्या या प्रवासामुळे पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. याच काळात उत्तर भारतीयांचा मोठा सण असलेली छटपूजा आणि अयोध्येतील राम मंदिरातील भव्य दीपोत्सव यामुळे प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. या वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यात रेल्वे प्रशासन सध्यातरी अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
या वाढत्या गैरसोयीच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्हा रेल्वे प्रवासी संघटनेने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना एक सविस्तर निवेदन पाठवून प्रवाशांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. प्रवाशांची वाढती गर्दी आणि त्यांची गरज लक्षात घेऊन संघटनेने प्रामुख्याने चार नवीन गाड्या सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. यात प्रवाशांच्या सोयीसाठी नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस हिंगोली आणि वाशीममार्गे तातडीने सुरू करावी, असा प्रमुख मुद्दा मांडण्यात आला आहे. तसेच, उत्तर भारतात जाणाऱ्या नागरिकांची सोय व्हावी, यासाठी ‘नांदेड-पाटणा एक्स्प्रेस’ला याच हिंगोली-वाशीममार्गे वळवावे. अयोध्येतील रामलल्लाच्या दर्शनासाठी आणि दीपोत्सवासाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असल्याने, नांदेड किंवा जालन्याहून परभणी, हिंगोली आणि अकोलामार्गे थेट अयोध्येसाठी एक विशेष एक्स्प्रेस सुरू करण्यात यावी. याशिवाय, मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारी अकोला-छत्रपती संभाजीनगर डेमू रेल्वे सुरू केल्यास रोजच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी सदस्य राकेश भट्ट, बाबा घुगे, श्याम खंडेलवाल, सतीश राजुलवार, नितीन अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता, श्याम सोळंके, सुनील पाठक, विजय गुंडेकर, शोएब वासेसा, सय्यद रियाज अली, राजेश बगडीया, सोनू नेनवानी, केशव दुबे आदी पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आता ऐन सणासुदीच्या तोंडावर रेल्वे प्रशासन यावर काय तोडगा काढते, याकडे हजारो प्रवाशांचे लक्ष लागून आहे.
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संघटनेचा इशारा
सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना सुरक्षित आणि वेळेवर प्रवास करता यावा, ही रेल्वे प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रवासी आणि भाविकांच्या या रास्त मागण्यांवर रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि प्रवाशांची गैरसोय अशीच सुरू राहिली, तर पूर्णा-अकोला रेल्वेमार्गावरील सर्व स्थानकांवर प्रवासी संघटनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.