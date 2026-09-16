छत्रपती संभाजीनगर

कार्यवाहीतील वेगाअभावी एचएसआरपीची गाडी मंदावली

कार्यवाहीतील वेगाअभावी एचएसआरपीची गाडी मंदावली
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कार्यवाहीतील वेगाअभावी एचएसआरपीची मंदावली ‘गाडी’ - जिल्ह्यात पावणेदोन लाख वाहने अजूनही नंबरप्लेटविना - दीड महिन्यात केवळ १,७१० वाहनांनाच बसली प्लेट - उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणखी दोन वर्षे लागण्याची शक्यता ......... सकाळ वृत्तसेवा धाराशिव, ता. १६ : वाहनांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्याबाबत जिल्ह्यात मोठी अनास्था दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ६७ हजार वाहनांपैकी तब्बल १ लाख ७८ हजार १५६ वाहने अद्याप एचएसआरपी नंबरप्लेटविनाच रस्त्यावर धावत आहेत. मागील दीड महिन्यात केवळ १ हजार ७१० वाहनांनाच एचएसआरपी बसविण्यात यश आले आहे. अपॉइंटमेंटसाठी मिळणारा ८ ते १० दिवसांचा कालावधी आणि संथ गतीमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी आणखी २ ते अडीच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. एचएसआरपी न बसविणाऱ्यांवर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि वाहतूक पोलिसांकडून १ जुलैपासून कडक कारवाई सुरू आहे. मागील अडीच महिन्यात ८०२ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत प्रतिवाहन १ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे ८ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यातील सुमारे सव्वा लाखाची वसुली झाली आहे. ज्या वाहनधारकांनी अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेतली आहे, अशा वाहनांना तूर्तास दंडात्मक कारवाईतून वगळण्यात येत आहे. एक लाख ६७ हजार वाहनचालकांनी अर्जच केला नाही जिल्ह्यातील २ लाख ६७ हजार वाहनांपैकी आतापर्यंत ९९ हजार ७७७ वाहनधारकांनीच ऑनलाइन अर्ज केला आहे. त्यातील ८८ हजार ८४४ वाहनांना प्रत्यक्षात एचएसआरपी बसवण्यात आली आहे. परंतु, अजूनही तब्बल १ लाख ६७ हजार २२३ वाहनधारकांनी ऑनलाइन अर्ज किंवा नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे ही वाहने पोलिसांच्या रडारवर आली असली तरी प्रत्यक्षात कारवाईचा वेग मंद असल्याने अशी वाहने सर्रास रस्त्यावर फिरत आहेत. ............ ((पॉईंटर)) आकडेवारीची सद्यःस्थिती (१५ सप्टेंबर) एकूण आवश्यक वाहने : २,६७,००० एकूण प्राप्त ऑनलाइन अर्ज : ९९,७७७ प्रत्यक्षात प्लेट बसवलेली वाहने : ८८,८४४ अर्ज करून प्लेट मिळणे बाकी (प्रलंबित) : १०,९३३ अद्याप अर्ज न केलेले वाहनधारक : १,६७,२२३ एकूण नंबर प्लेट नसलेली वाहने : १,७८,१५६ २९ जुलैपर्यंतची स्थिती - प्राप्त अर्ज : ९८ हजार ४२६ वाहनधारकांचे अर्ज - नंबर प्लेट बसवलेली : ८७ हजार १३४ वाहने - प्रलंबित : अर्ज केलेल्यांपैकी ११ हजार २९२ वाहने ......... ((कोट)) एचएसआरपी नंबर प्लेट न बसविलेल्या वाहनमालकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत एकूण ८०२ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून प्रत्येकी १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. कारवाई आणि दंडाचा फटका टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी तत्काळ ऑनलाइन अर्ज करून अपॉइंटमेंट घ्यावी व नंबर प्लेट बसवून घ्यावी. - हर्षल डाके, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धाराशिव

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