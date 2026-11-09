ऑटोरिक्षा संघटनेचे वाहतूक प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अवैध प्रवासी वाहतूक शहराबाहेर हलवा!
वाहतूक कोंडीला प्रवासी वाहतूक जबाबदार; टायगर संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
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सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड, ता. ९ : शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला अवैध प्रवासी वाहतूक जबाबदार असल्याचा आरोप करत ही वाहतूक तातडीने महापालिका हद्दीबाहेर हलविण्याची मागणी टायगर ऑटोरिक्षा चालक संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अहमद (बाबा) यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास गुरुवारी (ता.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
निवेदनानुसार, दिवाळी सणामुळे सध्या शहरात प्रवाशांची वर्दळ वाढली आहे. त्यातच देगलूर नाका ते हिंगोली गेटदरम्यान पुलाचे काम सुरू असल्याने दिवसभर वाहतूक कोंडी होत आहे. रेल्वेस्थानक, हिंगोली गेट, हिंगोली नाका, तरोडा नाका, देगलूर नाका, बरकत कॉम्प्लेक्स आणि जुना मोंढा परिसरात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे वाहतुकीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि हैदराबाद येथून येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्स, टप्पा वाहतूक, भोकर टाटा मॅजिक, नांदेड-अर्धापूर मार्गावरील आप्पे रिक्षा तसेच तरोडा नाका-वसमत मार्गावरील ऑटोरिक्षांची वाहतूक शहराबाहेर हलविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील प्रत्येक प्रमुख चौकासह रेल्वेस्थानक आणि विमानतळावर प्रवाशांना चढण्यासाठी व उतरण्यासाठी अधिकृत थांबे निश्चित करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
रिक्षाचालकांनाच लक्ष्य करत असल्याचा आरोप
वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली केवळ ऑटोरिक्षा चालकांनाच लक्ष्य केले जात असून, वाहतूक कर्मचाऱ्यांची मनमानी थांबवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता ऑटोरिक्षांवरील प्रलंबित ई-चलन भरण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांनी सक्ती करू नये, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
शेळी बाजार मुख्य रस्त्यावर
देगलूर नाका परिसरातील बरकत कॉम्प्लेक्स येथील शेळी बाजार मुख्य रस्त्यावर भरत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे हा बाजार तातडीने हटविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष अहमद (बाबा), जिल्हाध्यक्ष शेख अहेमद, शहराध्यक्ष मुखिद पठाण आणि सहसचिव गंगाधर सरोदे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.