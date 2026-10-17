मानवत तालुक्यात गोदावरी नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा;

गोदा पात्रातून वाळूचा अवैध
उपसा;दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
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सात लाखांचा मुद्देमाल जप्त; आरोपी पसार
मानवत, ता.१७ (बातमीदार)ः तालुक्यातील रामपुरी गावाजवळ गोदावरी नदीपात्रातून वाळूचा अवैध उपसा सुरू असताना पोलिसांनी कारवाई केली. यावेळी ट्रॅक्टरचे हेड, त्याला जोडलेली लोखंडी किणी, फरांडी असा एकूण ७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिसांना पाहताच वाळू उपसा करणारे दोघे घटनास्थळावरून पसार झाले. याप्रकरणी मानवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शुक्रवारी (ता.१६) सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास रामपुरी गावाजवळ गोदावरी नदीपात्रातून वाळूचा अवैध उपसा सुरू असल्याचे आढळून आले. एका लाल रंगाच्या ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने तसेच त्याला जोडलेल्या लोखंडी किणी, फरांडीच्या मदतीने वाळू काढली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यावेळी पोलिसांनी घटनास्थळी कारवाई केली असता दोघे पोलिसांना पाहून पळून गेले. संबंधित ट्रॅक्टरचे हेड जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत अंदाजे ६ लाख रुपये आहे. त्याला जोडलेल्या लोखंडी किणी व फरांडीची किंमत अंदाजे १ लाख रुपये असून एकूण ७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा परभणी येथील पोलिस हवालदार माणिक दत्तात्रय डुकरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस हवालदार पाळवदे हे करीत आहेत.