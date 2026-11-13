पोलिसांची वाळू तस्करांवर कारवाई; महसूल प्रशासनाचे मात्र मौन!

वाळू वाहतूक करणारे दोन टिप्पर पकडले
लिंबोडी फाट्यावर पोलिसांकडून वाळू तस्करांवर कारवाई
आष्टी, ता. १३ (बातमीदार) : तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीचा व्यवसाय खुलेआम सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. गुरुवारी (ता.१२) रात्री लिंबोडी फाटा परिसरात पोलिसांनी कारवाई करीत वाळूने भरलेले दोन टिप्पर पकडले. या कारवाईत सात ब्रास वाळू आणि दोन टिप्परसह तब्बल २७ लाख ३५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची असताना प्रत्यक्षात पोलिसांनाच कारवाईसाठी पुढाकार घ्यावा लागत असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील विविध रस्त्यांवरून वाळूने भरलेली वाहने धावत असताना तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांच्या पथकाला त्याची माहिती मिळत नाही का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. लिंबोडी फाटा येथे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत (एमएच १२, पीक्यू ९५११) आणि (एमएच १६, वाय ९१९२) क्रमांकाचे दोन टिप्पर पकडण्यात आले. चालकांकडे वाळू वाहतुकीचा परवाना तसेच वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई केली, ही बाब स्वागतार्ह असली तरी महसूल विभागाच्या पथकांची निष्क्रियता अशा प्रकारांना खतपाणी घालत असल्याचे चित्र दिसून येते.