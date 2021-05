धक्कादायक! हाणामारीत एकाने युवकाच्या हाताचा चावा घेत तोडला लचका

वैजापूर (औरंगाबाद) : किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत एकाने युवकाच्या हाताचा चावा (bitten the hand) घेत लचका तोडल्याची घटना शनिवारी (ता.आठ) दुपारच्या सुमारास शहरातील कादरीनगर परिसरात घडली. या प्रकरणी वासीम शेख, सना राऊफ शेख, नीता राऊफ शेख व अंजुम शेख (सर्व रा. कादरीनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल (Crime) करण्यात आला. (In a minor dispute in Vaijapur a man has bitten the hand of a youth)

याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, सलीम नूर शेख हा शहरातील कादरीनगर परिसरात वास्तव्यास आहे. शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास त्याची आई व शेजारीच राहणारी सना शेख या दोघींमध्ये भांडण सुरू होते. हे भांडण सोडविण्यासाठी सलीम याने मध्यस्थी करत आई सुन्नबी हिचा हात धरून घराकडे नेण्याचा प्रयत्न करत होता. याचवेळी त्या ठिकाणी वासीम शेख, सना राऊफ शेख, नीता राऊफ शेख व अंजुम शेख हे आले व त्यांनी सलीम व त्याच्या आईला शिवीगाळ करत जिवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान वासीम शेख याने सलीम याच्या उजव्या हाताचा चावा घेत लचका तोडून गंभीर जखमी केले.

