Bidhkin Crime : चाकुचा धाक दाखवुन मारहाण करुन जबरी चोरी करणाऱ्यांना बिडकीन पोलीसांनी केले 24 तासात जेरबंद

बिडकीन : येथील पोलिस ठाणे बिडकीन येथे दिनांक 11/02/2026 रोजी पो. ठाणे बिडकीन येथे फिर्यादी नामे अविनाश लहु राठोड, वय 27 वर्षे, व्यवसाय खाजगी नोकरी, रा. राक्षस भुवन, गईबीनगर तांडा, ता. गेवराई, जि. बीड., ह.मु. जयहिंद कॉलनी, रुम न. 03, साईजीत रो हाऊस, सिडको, नाशिक यांनी फिर्याद दिली की, दिनांक 10/02/2026 रोजीचे रात्री 21.30 ते 21.45 वाजे दरम्यान चितेगांव येथे फिर्यादी हे लघवीसाठी थांबले असता त्यांचे पाठीमागुन तीन अनोळखी इसमांनी स्प्लेंडर मोटार सायकल वर येऊन फिर्यादीच्या पोटाला चाकु लावुन व कॉलर पकडून त्यास अजंठा फार्मा कंपनीच्या पाठीमागे सहान जागेत नेऊन चापट बुक्क्यांनी मारहाण करुन फिर्यादीचा 15,000/- रु.कि.चा मोबाईल हॅन्डसेट बळजबरीने हिसकावुन घेऊन तसेच मोबाईल हॅन्डसेट मधील फोन पे चा पासवर्ड बळजबरीने घेऊन फिर्यादीच्या फोन पे मधील 7.282/-रुपये काढुन घेतले वगैरे मजकुराच्या फिर्यादीवरुन पो. ठणे बिडकीन येथे गु.र.नं. 91/2026 कलम 309 (6), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन सपोनि निलेश शेळके सो. यांचे आदेशाने पुढील तपास पोउपनि मनोज पाटील यांचेकडे दिला..सदर गुन्हयाचे तपासा दरम्यान गोपनिय बातमीदारा मार्फत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हयातील तिन्ही अनोळखी आरोपी हे चितेगांव भुतबंगला परिसरात असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने दिनांक 11/02/2026 रोजीचे रात्री 22.30 वा.सु. शोध घेता नमुद तिन्ही इसमांनी अंधाराचा फायदा घेऊन पळुन जाण्याचा प्रयत्न करता त्यांचा दिड ते दोन कि.मी. पाठलाग करुन ताब्यात घेतले. त्यांचेकडे गुन्हयाचे अनुषंगाने विश्वासात घेऊन विचारपुस करता त्यांनी त्यांची नावे 1) करण प्रकाश गिरी, वय 24 वर्षे, रा. खरपुडी, ता. जि. जालना., ह.मु. मन्साळी स्केअर, जुना पिंपळवाडी रोड, शिर्डी, ता. राहता, जि. अहिल्यानगर. 2) आदित्य अमोल पगारे, वय 22 वर्षे, रा. फारोळा, जिल्हा परिषद शाळेजवळ, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर. 3) गौरव कैलास पगारे, वय 21 वर्षे, रा. फारोळा, ता. पैठण., ह.मु. शिऊर, राजवाडा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या जवळ, ता. वैजापुर, जि. छत्रपती संभाजीनगर असे सांगुन गुन्हा केल्याची कबुली देऊन फिर्यादीचा बळजबरीने हिसकावून नेलेल्या मोबाईल मधील फोन पे द्वारे पाथ्रीकर पेट्रोल पंप येथुन 7,000/- रुपये घेतल्याचे सांगितले असुन वरील नमुद तिन्ही आरोपीतांच्या ताब्यातुन फिर्यादीचा जबरीने हिसकावुन नेलेला 15,000/-रु.कि.चा मोबाईल हॅन्डसेट, रोख 6,800/- रुपये., 20,000/- रु.कि.चे दोन मोबाईल हॅन्डसेट, गुन्हा करतेवेळी वापरलेली 50,000/- रु.कि.ची विना क्रमांकाची स्प्लेंडर मोटर सायकल, मारहाण करण्यासाठी वापरलेल्या दोन लाकडी काठ्या असा एकुण 91,800/- रु.कि.चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सदरची कामगिरी ही पोलीस अधिक्षक विनयकुमार राठोड, अपर पोलीस अधिक्षक अन्नपुर्णा सिंह उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग पैठण सुनील पाटील, यांचे मार्गदर्शना खाली बिडकीन पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक निलेश शेळके, पोलीस उप निरीक्षक मनोज पाटील, पोहेकॉ/847 अजिनाथ शेकडे, पोहेकॉ/937 गणेश खंडागळे, पोहेकॉ/89। संजय चव्हाण, पोना/1636 राजु चव्हाण यांनी केलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.