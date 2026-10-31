कोणत्या न्यायालयाचे अधिकार काय?

((((कायद्याची भाषा))))
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न्यायालयांचे अधिकार आहेत तरी काय?
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भारतीय न्यायव्यवस्थेत जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार, कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या आहेत. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याबरोबरच कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याचे काम ही न्यायालये करतात.
- जिल्हा न्यायालय : न्यायाचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा हा टप्पा आहे. जिल्हा न्यायालय हे जिल्हा स्तरावरील प्रमुख न्यायिक केंद्र आहे. दिवाणी वाद, मालमत्तेचे प्रश्न, कौटुंबिक वाद तसेच फौजदारी प्रकरणे संबंधित अधिकारक्षेत्रानुसार येथे चालतात. गंभीर फौजदारी खटल्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होते. कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध नियमानुसार अपीलही जिल्हा न्यायालयात दाखल करता येते.
- उच्च न्यायालय : राज्यातील न्यायव्यवस्थेचा हा कणा मानला जातो. उच्च न्यायालयाला राज्यातील विविध न्यायालयांवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार आहेत. जिल्हा न्यायालयांसह अधिनस्थ न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध कायद्यानुसार अपील किंवा पुनरीक्षण याचिका दाखल करता येते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालय रिट याचिका जारी करू शकते.
- सर्वोच्च न्यायालय : ही देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध पात्र प्रकरणांत येथे अपील करता येते. केंद्र व राज्यांमधील काही वाद, मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका आणि संविधानाच्या अर्थासंबंधी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते. त्याचे घोषित कायदे अनुच्छेद १४१ नुसार देशातील सर्व न्यायालयांना बंधनकारक असतात.
ठळक मुद्दे
▪️ जिल्हा न्यायालय - स्थानिक स्तरावरील खटले आणि अपील
▪️ उच्च न्यायालय - राज्यस्तरीय न्यायिक देखरेख व घटनात्मक उपाय
▪️ सर्वोच्च न्यायालय - राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च न्यायिक अधिकार
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((((चौकट))))
जिल्हा न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येतोच असे नाही. अपील, विशेष अनुमती आणि इतर कायदेशीर उपायांसाठी संबंधित कायद्यातील अटी पूर्ण कराव्या लागतात. न्यायालयांची श्रेणी ही केवळ अपील करण्याची व्यवस्था नसून नागरिकांचे हक्क, कायद्याचे संरक्षण आणि संविधानाची सर्वोच्चता कायम ठेवणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे.
- अनिल जमधडे
९९२२०३४५००