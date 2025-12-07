Indigo Flight: विमाने जमिनीवर, बुकिंग मात्र जोरात; संभाजीनगरातही ‘इंडिगो’मुळे हाल, प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड

छत्रपती संभाजीनगर : हजारो विमाने रद्द होत असताना इंडिगोची तिकीट विक्री मात्र थांबलेली नाही. कंपनीकडून दररोज तिकीट दिले जाते आणि दररोज विमाने रद्द केली जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा मनस्ताप होत आहे. मागील सलग तीन दिवस छत्रपती संभाजीनगरहून मुंबईची विमाने रद्द झाली..त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड तर बसलाच; मात्र प्रचंड हालही झाले. देशभरात इंडिगोची विमानसेवा कोलमडली आहे. वैमानिकांना विश्रांती मिळावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने नियमावली केली होती..ती इंडिगोने पाळली नाही. त्यानुसार वैमानिकांची भरती केली नाही. त्यामुळे अचानक कर्मचारी अपुरे पडू लागल्याने इंडिगोला तब्बल एक हजाराहून अधिक विमाने रद्द करावी लागली. विमानसेवा कोलमडल्यानंतरही कंपनीने तिकीट विक्री मात्र सुरूच ठेवल्याचे तिकीट विक्रेते सांगत आहेत. ऐनवेळी विमान रद्द होत असल्याने अव्वाच्या सव्वा रक्कम देऊन तिकीट घेतलेल्या प्रवाशांना याचा फटका बसत आहे..Indigo : पुण्यात ४२ विमान उड्डाणं रद्द, तिकीटाच्या किंमती लाखाच्या घरात; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप.ट्रॅव्हल्सची भाडेवाढमुंबईला जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचे एरवी पाचशे ते सातशे रुपयांदरम्यान भाडे असते. मात्र, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून ट्रॅव्हल्स चालकांनी दुप्पट ते तिप्पट भाडेवाढ केली आहे. ऐनवेळी विमान रद्द झाल्याने प्रवाशांना स्वतंत्र वाहने करून पाठवण्याची वेळ बुकिंग एजन्सीवर आली. अनेक प्रवाशांनी तर आपल्या वाहनांनी जाणे पसंत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.