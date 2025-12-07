छत्रपती संभाजीनगर

Indigo Flight: विमाने जमिनीवर, बुकिंग मात्र जोरात; संभाजीनगरातही ‘इंडिगो’मुळे हाल, प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड

Reasons Behind Indigo’s Massive Flight Cancellations: इंडिगोच्या मोठ्या प्रमाणातील उड्डाण रद्दीकरणामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून छत्रपती संभाजीनगर–मुंबई मार्गावर सलग तीन दिवस फ्लाइट रद्द झाल्याने आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : हजारो विमाने रद्द होत असताना इंडिगोची तिकीट विक्री मात्र थांबलेली नाही. कंपनीकडून दररोज तिकीट दिले जाते आणि दररोज विमाने रद्द केली जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा मनस्ताप होत आहे. मागील सलग तीन दिवस छत्रपती संभाजीनगरहून मुंबईची विमाने रद्द झाली.

