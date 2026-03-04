छत्रपती संभाजीनगर

Israel-Iran war: इस्त्राईल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार; अफवांमुळे पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा

Fuel panic grips Maharashtra amid Israel-Iran war rumors, government assures stable supply: इस्राईल–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेल वाहतुकीवर परिणाम; अफवांमुळे छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील अनेक भागांत पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांची गर्दी, मात्र प्रशासनाकडून इंधन पुरवठा सुरळीत असल्याचे स्पष्ट
Sandip Kapde
इस्राईल-इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे भारतात इंधन पुरवठ्याबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीच्या चर्चा रंगल्या असतानाच, छत्रपती संभाजी नगर शहर व जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत काल रात्री वाहनधारकांची मोठी गर्दी पेट्रोल पंपांवर दिसून आली. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची आयात थांबेल आणि पंप बंद पडतील, अशा अफवांमुळे मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत लोकांनी इंधन साठवण्यासाठी रांगा लावल्या.

