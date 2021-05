Corona Updates : जालना जिल्ह्यात २४० जण कोरोनामुक्त, एकाचा मृत्यू

By

जालना : जिल्ह्यात (Jalna) सोमवारी (ता.२४) डॉक्टरांच्या उपचारामुळे २४० जणांनी कोरोनावर (Corona) मात केली. एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यातील विविध भागांत २३६ नवीन कोरोना रूग्ण आढळून आले आहेत. जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता आले आता हळूहळू कमी होत आहे. दुसरीकडे उपचारानंतर कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. सोमवारी २४० जण कोरोनामुक्त झाले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ५४ हजार ५९६ रूग्ण उपचारानंतर कोरोनामुक्त झाले आहेत. दुसरीकडे एका कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने आतापर्यंत ९७९ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. तर नवीन २३६ कोरोना रूग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये जालना शहरात ६४, तर जालना तालुक्यात २० जण आढळून आले आहेत. तर मंठा (Mantha) शहरात एक व तालुक्यात सात, परतूर (Partur) शहरात आठ व तालुक्यात नऊ, घनसावंगी (Ghansawangi) शहरात तीन व तालुक्यात ३६, अंबड (Ambad) शहरात दोन व तालुक्यात १७, जाफराबाद (Jafrabad) शहरातील एक व तालुक्यात दहा, भोकरदन (Bhokardan) तालुक्यातील २३ तसेच इतर जिल्ह्यातील २४ रूग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे ५९ हजार २९० कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. सध्या जिल्ह्यात चार हजार ७१५ सक्रिय कोरोना (Corona Active Cases In Jalna) रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.(Jalna Corona Updates Above Two Hundred Patients Cured Frome Corona)

व्हेंटिलेटरवर ७९ रूग्ण

जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांपैकी दोन हजार ३८८ रूग्ण हे होमक्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तर ४५० रूग्ण हे संस्थात्मक अलगीकरणात आहेत. तसेच एक हजार १७० रूग्ण हे रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांपैकी ७७७ रूग्ण हे ऑक्सिजनवर असून ७९ रूग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. तर २०५ रूग्ण हे आयसीयूमध्ये दाखल आहेत.

जिल्ह्यातील कोरोना रुग्ण स्थिती

एकूण बाधित : ५९ हजार २९०

एकूण बरे : ५४ हजार ५९६

एकूण मृत्यू : ९७९

उपचार सुरू : ३ हजार ७१५