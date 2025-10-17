Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी

वाल्मीकनगर रस्ता कामाच्या बिलासाठी आयुक्तांनी लाच मागितली.ACB पथकाने निवासस्थानावर कारवाई करत १० लाखांची रोकड जप्त केली.आयुक्त संतोष खांडेकर यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..जालना : शहरातील वाल्मीकनगर येथील रस्त्याच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी दहा लाखांची लाच घेताना जालना शहर महापालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने गुरुवारी (ता.१६) कारवाई केली. खांडेकर यांना शासकीय निवासस्थानातून लाचेच्या (Jalna Bribery Case) रकमेसह ताब्यात घेतले आहे. .शहरातील वाल्मीकनगर येथील रस्त्याचे काम कंत्राटदरांनी केले होते. या शिवाय तक्ररदार कंत्राटदार हे महापालिकेच्या तिसऱ्या इमारतीचे काम करत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामाचे बिल काढण्यासाठी मनपा आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्याकडे मागणी केली होती. परंतु, वाल्मीकनगर येथील रस्त्याच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी कंत्राटदारांकडे खांडेकर यांनी पैशांची मागणी केली होती..तक्रारदार कंत्राटदार यांनी याप्रकरणी जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर गुरुवारी खांडेकर यांना शासकीय निवासस्थान येथे दहा लाखांची लाच घेताना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर खांडेकर यांच्या शासकीय निवासस्थानासह सांगोला येथील त्यांच्या घरी पथकाकडून रात्री उशिरापर्यंत छापेमारी सुरू होती..Ramdas Athawale : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रामदास आठवलेंची मोठं ऑफर; म्हणाले, 'रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढवा'.मनपाचे पहिले आयुक्त!दोन वर्षांपूर्वी जालना नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आल्यामुळे महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त म्हणून तत्कालीन मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांचीच नियुक्ती करण्यात आलेली होती..एसीबी कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतषबाजीरात्री उशिरापर्यंत एसीबीच्या कार्यालयात कारवाई सुरू होती. दरम्यान, यावेळी कार्यालयासमोर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी सुनील रत्नपारखे यांच्यासह काही कंत्राटदारांनी फटाके फोडून आनंद साजरा केला..खांडेकरांना सोडवेना जालनातत्कालीन नगरपालिका असताना संतोष खांडेकर २०१६ ते २०१९ या दरम्यान मुख्याधिकारी म्हणून जालना येथे कार्यरत होते. कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर त्यांची येथून बदली झाली. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये ते पुन्हा जालना नगरपालिकेत बदली करून मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झाले. दोन वर्षांपूर्वी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर ते प्रशासक तथा आयुक्त म्हणून नियुक्त झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.