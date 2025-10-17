छत्रपती संभाजीनगर

Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी

ACB Raid on Jalna Municipal Commissioner : जालना महापालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांना वाल्मीकनगर रस्त्याच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी कंत्राटदारांकडून दहा लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने रंगेहात पकडले.
Jalna Bribery Case

ACB Raid on Jalna Municipal Commissioner

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. वाल्मीकनगर रस्ता कामाच्या बिलासाठी आयुक्तांनी लाच मागितली.

  2. ACB पथकाने निवासस्थानावर कारवाई करत १० लाखांची रोकड जप्त केली.

  3. आयुक्त संतोष खांडेकर यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

जालना : शहरातील वाल्मीकनगर येथील रस्त्याच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी दहा लाखांची लाच घेताना जालना शहर महापालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने गुरुवारी (ता.१६) कारवाई केली. खांडेकर यांना शासकीय निवासस्थानातून लाचेच्या (Jalna Bribery Case) रकमेसह ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
crime
Jalna Police
Bribery Case
Jalna Crime News
Bribery department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com