Hingoli News: जवळा पांचाळमध्ये आंब्याचा बहर; फांद्या कैऱ्यांनी वाकवल्या, निसर्गाचा वरदान

जवळा पांचाळ: कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करत यावर्षी परिसरातील शेतशिवारांत आंब्याचा मोठा बहर पाहायला मिळत आहे. बागांमधील आणि बांधावरची झाडे कैऱ्यांनी पूर्णपणे लगडली असून, कैऱ्यांच्या भारामुळे आंब्याच्या फांद्या पार जमिनीपर्यंत वाकल्या आहेत. हे मनमोहक दृश्य पाहून बळिराजा सुखावला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात झालेल्या बदलांनंतरही जवळा पांचाळ परिसरात आंब्याचे पीक जोमात आहे. सुरवातीला मोहराने बहरलेली झाडे आता छोट्या-मोठ्या कैऱ्यांनी भरून गेली आहेत. ग्रामीण भागात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच कैऱ्यांची ही लगड विशेष आकर्षण ठरत आहे..यंदाचा बहर पाहता आंब्याचे उत्पादन समाधानकारक होईल, अशी आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. परिसरातील गावरान आंब्यासोबतच केशर आणि इतर वाणांच्या झाडांनाही चांगला फळधारणा झाली आहे. फांद्या वाकल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांना आधार द्यावा लागत आहे..कोकिळेची 'कुहू-कुहू' अन् पक्ष्यांची वर्दळशेतशिवारात सगळीकडे हिरव्यागार कैऱ्या पाहायला मिळत असल्याने शिवाराची शोभा वाढली आहे. कोकिळेचा कुहू-कुहू आवाज आणि कैऱ्यांचा सुगंध यामुळे जवळा पांचाळचा परिसर चैतन्यमय झाला आहे.."यावर्षी आंब्याला बहर चांगला आहे. निसर्गाची साथ अशीच राहिली तर उत्पादनात मोठी वाढ होईल. सध्या झाडे कैऱ्यांनी लगडली आहेत. निसर्गाने साथ द्यावी हीच अपेक्षा आहे."- गोपाळ गडगिळे, शेतकरी.