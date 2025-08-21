Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’ धरणातून आज सकाळी ९,४३२ क्युसेक विसर्ग; गोदावरी खोऱ्यातील गावांना सतर्कतेचा इशारा

पैठण (जि. छत्रपती संभाजानगर) : नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस झाल्याने पाण्याची होणारी आवक लक्षात घेता येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून गुरुवारी (ता. २१) सकाळी सहापासून सांडव्याद्वारे गोदावरी नदीपात्रात नऊ हजार ४३२ क्युसेकने विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या हे धरण ९५ टक्के भरलेले आहे. यापूर्वी ३१ जुलैला धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता..जायकवाडी धरणाचे एकूण १८ दरवाजे प्रत्येकी ०.५ फुटाने उघडण्यात येणार आहेत. पाण्याची आवक पाहून विसर्ग कमी अथवा जास्त करण्याची कार्यवाही होईल. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत यांनी ही माहिती दिली..गोदावरीला मोठा पूरनाशिकमध्ये काल मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने आज संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, नाशिक व निफाड तालुक्यांना सर्वाधिक फटका बसला. पाणलोट क्षेत्रातील संततधारेमुळे १४ धरणांची दारे उघडण्यात आली असून, गोदावरी नदीला यंदाच्या हंगामातील सर्वात मोठा पूर आला आहे. पुराचे हे पाणी ‘जायकवाडी’कडे झेपावत आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरातील संततधारेमुळे गंगापूर धरण ८८ टक्क्यांच्या आसपास भरले..धरणातून ६,३४० क्युसेक वेगाने विसर्ग सुरू आहे. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने धरणसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. आजमितीस २६ धरणांमधील पाणीसाठा ६०,९११ दलघफू असून, तो ८६.२५ टक्क्यांवर पोचला आहे. अकरा धरणे काठोकाठ भरली असून, सध्या १४ धरणांमधून विसर्ग सुरू आहे. यात गंगापूर (६,३४० क्युसेकने), दारणा (२२,५३०), नांदूर मध्यमेश्वर (२२,३४५), भाम (६,०२९), गौतमी गोदावरी (३,४५०), वाकी (२,५६४), कडवा (१,५९८), पालखेड (७७२), काश्यपी (३,८८८), मुकणे (१,६५५), वालदेवी (८१४), आळंदी (६८७), भावली (२,३२४), वाघाड (१,२३७) व तीसगाव (५४) या धरणांचा समावेश आहे..पावसाचा जोर आजपासून ओसरणारधाराशिव ः गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून मध्यम ते जोरदार कोसळलेल्या पावसानंतर गुरुवारी (ता. २१) सकाळपासून मराठवाड्यासह खानदेश, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर येथे त्याचा जोर काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (ता. २२) या जिल्ह्यांत पावसाचा जोर अधिकच ओसरेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाचे निवृत्त तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी वर्तविला आहे..Chh. Sambhajinagar: दुसऱ्या भावाचाही मृतदेह आढळला विहिरीत; गंगापूरच्या मुद्देश वाडगाव येथे पाच दिवसांत दुसरी संशयास्पद घटना.२६ ते २८ ऑगस्ट, ऋषिपंचमी ते हरतालिकादरम्यान नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, मुंबई, ठाणे, पालघरसह विदर्भ, खानदेशातील जिल्ह्यांत मध्यम पाऊस होईल. ही शक्यता रविवारच्या (ता. २४) सुमारास बंगालच्या उपसागरात ‘एमजेओ’च्या प्रवेशामुळे, बंगालच्या उपसागरात हवेच्या कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती व वायव्य दिशेकडे होणाऱ्या मार्गक्रमणामुळे जाणवते. दरम्यान, गुणधर्माप्रमाणे समुद्रसपाटीपासून २ ते ४ किलोमीटर उंचीपर्यंत तळ असणाऱ्या स्ट्रॅटस, स्ट्रॅटो-क्युमुलस, निंबो-स्ट्रॅटस प्रकारच्या ढगांतून सातत्य ठेवून संथगतीने थंडावा पसरविणारा हा मघा नक्षत्राचा पाऊस होत आहे. एमजेओ व अन्य वातावरणीय प्रणालींच्या साथीतून महाराष्ट्रात सध्या हा ऑगस्ट महिन्यातील बेभरवशाच्या अशा ‘मघा’ नक्षत्राचा पाऊस आहे, अशी माहिती खुळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.