जायकवाडी धरणातून पिण्याच्या पाण्यासह रब्बीसाठी तीन आवर्तने द्या

पिण्याच्या पाण्यासह रब्बीसाठी
‘जायकवाडी’ची आवर्तने सोडा
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आमदार विटेकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
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सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. २६ : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जायकवाडी धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठी, रब्बी ज्वारी व चारा पिकांसाठी तीन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी आमदार राजेश विटेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोमवारी (ता. २६) निवेदनाद्वारे केली.
जिल्ह्यात खरीप हंगामातील बहुतांश पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जायकवाडी धरणात सध्या ७८ टक्के साठा उपलब्ध असल्याने या पाण्याचे नियोजन करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे विटेकर यांनी म्हटले आहे. धरणाच्या डाव्या कालव्यावर मानवत, सोनपेठ, पाथरी व परभणी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज अवलंबून असून, ९७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्यामुळे तातडीने कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन तीन आवर्तनांचे नियोजन करावे. एप्रिल-मे २०२७ मधील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आणखी दोन आवर्तनांचे नियोजन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कालव्यांची दुरुस्ती वेळेत करून टोकापर्यंत पाणी पोचावे. चारा पिकांचे उत्पादन वाढल्यास दुष्काळग्रस्त बीड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यांना चारापुरवठा करणे सुलभ होईल. तसेच चारा पिकांची हमीभावाने खरेदीबाबतही सरकारने कार्यवाही करावी, असे विटेकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
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