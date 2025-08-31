छत्रपती संभाजीनगर

Jintur News : वस्सा येथे विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू, गावात शोककळा

Jintur Incident : जिंतूर तालुक्यातील वस्सा येथे विहिरीत बुडून २१ वर्षीय अभिषेक राऊत याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
Jintur News
Jintur News Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर : सध्या घरोघरी महालक्ष्मीच्या सणाची लगबग सुरू असताना एका तरुणाचा विहिरीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.३१) तालुक्यातील वस्सा येथे घडली. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली. अभिषेक गजानन राऊत (वय २१) असे मृतकाचे नाव असून ग्रामस्थांच्या प्रयत्नातून पाच तासानंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला.

Jintur
Marathwada
swimming
accident case

