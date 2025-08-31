Jintur News : वस्सा येथे विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू, गावात शोककळा

जिंतूर : सध्या घरोघरी महालक्ष्मीच्या सणाची लगबग सुरू असताना एका तरुणाचा विहिरीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.३१) तालुक्यातील वस्सा येथे घडली. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली. अभिषेक गजानन राऊत (वय २१) असे मृतकाचे नाव असून ग्रामस्थांच्या प्रयत्नातून पाच तासानंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला. .तालुक्यातील बोरी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील वस्सा येथील अभिषेक गजानन राऊत हा पोहण्यासाठी गावशिवारातील विहिरीत उतरला, पण काही क्षणांतच काळाच्या दाढेत गेला. याबाबत नातेवाईक व ग्रामस्थांकडून समजलेल्या माहितीवरून सकाळी साडेसातच्या सुमारास अभिषेक विहिरीत पोहण्यासाठी गेला तो लवकर परत आला नसल्याचे समजल्यानंतर ग्रामस्थांनी सकाळपासूनच त्याचा शोध सुरू केला. .यात गावातील नारायण ताटे, अजय सातव, पिंटू पाटील, राम मगर, दासू राऊत, बंडू राऊत, काशिनाथ राऊत, मुंजाजी शिंदे, गणेश शिंदे अशा अनेक तरुणांनी जीवाची पर्वा न करता विहिरीत उतरून अथक प्रयत्न केले. दरम्यान, जिंतूर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलानेही पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली..विहिरीतील पाणी विद्युत पंपाद्वारे उपसून शोधण्याचे प्रयत्न करताना तब्बल पाच तासांनी आढळून आलेला अभिषेकचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.घरातील एक मुलगा गमावल्याने राऊत कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याच्या अकाली मृत्यूमुळे संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाला असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.बोरी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.