केज : गावातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबविण्यात आल्या; मात्र एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची भटकंती कायम असल्याचे चित्र केज तालुक्यातील जिवाचीवाडी येथे पाहायला मिळत आहे. भारत निर्माण योजनेवर सुमारे ७० लाख रुपये आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत दोन कोटींहून अधिक खर्च करूनही गावाला नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. नवीन विहीर आणि पाण्याची टाकी उभारूनही गावाची तहान आजही जुन्या बारवेवरच अवलंबून आहे..जिवाचीवाडी येथे २००७-०८ मध्ये भारत निर्माण योजनेंतर्गत सुमारे ७० लाख रुपये खर्चून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत दोन कोटींहून अधिक निधीतून नवीन विहीर, पाण्याची टाकी व इतर कामे करण्यात आली. मात्र, या दोन्ही योजनांनंतरही गावाला अपेक्षित पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही..विशेष म्हणजे, गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पारंपरिक बारवेचाच आजही ग्रामस्थांना आधार घ्यावा लागत आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सध्या दोन बोअरवेल अधिग्रहित करण्यात आल्या असून, आणखी काही प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी ग्रामपंचायतीकडून सुरू आहे.एकीकडे पाणीपुरवठ्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना दुसरीकडे बोअरवेल अधिग्रहित करण्याची वेळ येत असेल, तर या योजनांचा गावाला नेमका काय फायदा झाला, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.