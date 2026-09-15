छत्रपती संभाजीनगर

ज्वारीच्या दाण्यांतून साकारला गणराय

ज्वारीच्या दाण्यांतून साकारला गणराय
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फोटो- ज्वारीपासून साकारलेला गणपतीमूर्ती ABD26J79456 -- ज्वारीतून साकारले १५ फुटी गणराज पर्यावरणपूरक मूर्ती; मुलमची बाजारातील शिवसेना गणेश मंडळाची अनोखी संकल्पना ---- छत्रपती संभाजीनगर, ता. १५ ः शहागंज सराफा रोडवरील ऐतिहासिक मुलमची बाजार येथील शिवसेना गणेश मंडळ हे दरवर्षी आपल्या अतिशय कल्पक आणि अनोख्या गणेशमूर्तींसाठी संपूर्ण शहरात आकर्षणाचे केंद्र ठरते. यंदा मंडळाने तब्बल १५ फूट उंच ज्वारीपासून गणरायाची मूर्ती साकारली आहे. असून, पारंपरिक भक्तीला पर्यावरणपूरकतेची जोड देणारी ही संकल्पना शहरवासीयांचे लक्ष वेधून घेत आहे. मुलमची बाजार येथे शिवसेना गणेश मंडळाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध साहित्यांपासून गणेशमूर्ती साकारण्याची परंपरा आहे. १९९६ पासून बांबूपासून मूर्ती तयार करण्याची प्रथा मंडळाने सुरू केली. त्यापूर्वी विविध कडधान्यांपासूनही गणरायाच्या मूर्ती साकारण्यात आल्या होत्या. कोरोना काळात ही परंपरा काही काळ खंडित झाली. मात्र, २०२४ पासून मंडळाने पुन्हा या अनोख्या उपक्रमाला सुरवात केली. २०२४ मध्ये मंडळाने बडीसौफपासून १२ फूट उंच मूर्ती, तर २०२५ मध्ये साबुदाण्यापासून १४ फूट श्रींची मूर्ती साकारली होती. या दोन्ही मूर्तींना शहरासह मराठवाड्यातून मोठी प्रसिद्धी मिळाली. विविध माध्यमांमधून तसेच सामाजिक माध्यमांवर या मूर्तींची चर्चा झाली. ९० किलो ज्वारीचा उपयोग यंदा मंडळाच्या सदस्यांनी ज्वारीपासून मूर्ती साकारण्याचा निर्णय घेतला. मूर्तिकार आनंद जातेकर, गोविंदा जातेकर, आमन कंचनकर आणि स्वप्नील चौधरी यांनी अडीच ते तीन महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर ही १५ फुटांची मूर्ती साकारली आहे. मूर्ती तयार करण्यासाठी ९० किलो ज्वारी, ६० बांबू, सुमारे ९० मीटर कापड आणि २५ किलो डिंक वापरण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती हाच मंडळाचा संकल्प ः विशेष म्हणजे ज्वारीसारख्या नैसर्गिक घटकाचा वापर करून मूर्ती साकारल्याने या उपक्रमाला पर्यावरणपूरकतेचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भक्ती, कल्पकता आणि पर्यावरण संवर्धनाचा सुंदर संगम या मूर्तीच्या माध्यमातून साधण्यात आला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सुशांत जातेकर, सहअध्यक्ष कृष्णा कुचलकुंठे, आदित्य तंगडपल्ली, रितेश शिंदे, उपाध्यक्ष शिवा शिंदे, ओमकार पय्येवाल, पियुष कंचनकर, सचिव राहुल सरदे आदींसह सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी मूर्ती साकारण्यासाठी सहकार्य केले. मंडळप्रमुख सन्नी पारसवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पूर्ण करण्यात आला. ----

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