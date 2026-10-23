कळंबमध्ये तालुकास्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ७१ संघांचा सहभाग; विद्यार्थ्यांच्या क्रीडागुणांना मिळाले व्यासपीठ

कबड्डी स्पर्धेत ७१ संघांचा सहभाग
कळंब, ता.२३ (बातमीदार) : जिल्हा क्रीडा कार्यालय, धाराशिव आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, कळंब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तालुकास्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. २१ व २२ ऑक्टोबर रोजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या दोन दिवसीय स्पर्धेत मुलांचे ४६, तर मुलींचे २५ अशा एकूण ७१ संघांनी सहभाग नोंदविला. १४,१७ आणि १९ वर्षांखालील वयोगटांतील खेळाडूंनी मैदानात कौशल्याची चुणूक दाखविली.
मुलांच्या कबड्डी स्पर्धेचे उद्घाटन नायब तहसीलदार गोकुळ भराडिया यांच्या हस्ते नारळ फोडून करण्यात आले. स्पर्धेपूर्वी शहरातून क्रीडा जागृती रॅली काढण्यात आली. या रॅलीचे उद्घाटन पत्रकार संघाचे विश्वस्त सतीश टोणगे यांच्या हस्ते झाले. २२ ऑक्टोबरला मुलींच्या विविध वयोगटांतील कबड्डी स्पर्धा पार पडल्या. नगराध्यक्षा सुनंदा कापसे, नगरसेवक पूजा धोकटे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. हनुमंत माने, डॉ. विद्युलता पवार, मुख्याध्यापक हरिशचंद्र औताडे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेवा चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक कै. नरसिंग (अण्णा) जाधव यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार बालाजी अडसूळ, माधवसिंग राजपूत, संस्थेचे सचिव प्रा. संजय घुले, प्रा. राजाभाऊ चोरघडे, प्रा. नामदेव तोडकर, डॉ. शिवकुमार खबाले, लक्ष्मण मोहिते, तालुका क्रीडा समन्वयक सुबराव कांबळे, संजय मडके, रफियोद्दीन काजी, रमेश माळी, प्रवीण कांबळे, सुहास हौसलमल, सतीश गायकवाड, सुधाकर सुरवसे, सतीश कोळगे यांच्यासह तालुक्यातील क्रीडा शिक्षक उपस्थित होते. स्पर्धेतील विजेत्या संघांना संस्थेचे सचिव तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिवाजी ,संस्थेचे सहसचिव प्रा.संजय घुले आणि प्राचार्य डॉ.हनुमंत माने यांच्या हस्ते ट्रॉफी व पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात आले. प्रास्ताविक सुबराव कांबळे यांनी तर सूत्रसंचालन प्रा. राजाभाऊ चोरघडे यांनी केले. तर प्रा. विजय घोळवे यांनी आभार मानले.