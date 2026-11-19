केज : पावसाच्या लहरीपणाचा फटका आता केवळ शेतातील पिकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर डोंगररांगांमध्ये नैसर्गिकरीत्या वाढणाऱ्या रानमेव्यालाही बसू लागला आहे. केज तालुक्यातील अनेक भागांत पाण्याअभावी सीताफळाची झाडे सुकू लागली आहेत. हिरवाईने बहरलेल्या झाडांवर पानगळ होऊन फांद्या वाळल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे यंदाच्या रानातील सीताफळ हंगामावरही दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे..केज तालुक्यातील डोंगराळ परिसर, माळराने तसेच शेतांच्या बांधांवर सीताफळाची झाडे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. कोणत्याही विशेष मशागतीशिवाय नैसर्गिकरीत्या वाढणाऱ्या या झाडांपासून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सीताफळे उपलब्ध होतात. पावसाळ्यानंतर सुरू होणाऱ्या हंगामात ग्रामीण भागातील नागरिक सीताफळे गोळा करून स्थानिक बाजारपेठेत विक्री करतात. मात्र,.यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने झाडांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. पावसातील खंडामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, त्याचा फटका डोंगराळ भागातील झाडांना अधिक बसत आहे. अनेक ठिकाणी झाडांची पाने पिवळी पडून गळाली आहेत, तर काही झाडांच्या फांद्या पूर्णपणे वाळल्या आहेत. पाण्याअभावी झाडांची वाढ खुंटल्याने फळधारणेवरही परिणाम झाला आहे..हंगामी उत्पन्नाला फटकारानातील सीताफळे हा ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी केवळ रानमेवा नसून हंगामी उत्पन्नाचे साधन आहे. विशेषतः महिला, लहान मुले आणि शेतकरी कुटुंबांतील सदस्य डोंगराळ भागातून सीताफळे गोळा करून त्यांची विक्री करतात. गावातील आठवडे बाजारासह परिसरातील बाजारपेठांमध्ये या फळांना मागणी असते. त्यातून मिळणारे पैसे घरखर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी उपयोगी पडतात.दरवर्षी सीताफळांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो. संवर्धनाची गरजशेतीतील पिकांप्रमाणेच डोंगराळ भागात नैसर्गिकरीत्या वाढणारी झाडेही पर्यावरण आणि ग्रामीण जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. बदलते हवामान, पावसातील अनियमितता आणि वाढता पाण्याचा तुटवडा यामुळे नैसर्गिक वनस्पतींच्या वाढीवरही परिणाम होत आहे. रानमेव्याचा आधार असलेल्या सीताफळाच्या झाडांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतीला बसणाऱ्या दुष्काळाच्या झळा आता रानातील नैसर्गिक उत्पन्नालाही बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.