दुष्काळाच्या झळा रब्बी हंगामालाही; बियाणे विक्री ठप्प!:

पाण्याअभावी कळंबमध्ये रब्बीची पेरणी ठप्प!
बियाण्यांच्या विक्रीला प्रतिसाद नाही, एक लाख हेक्टर पेरणीविना राहण्याची शक्यता
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कळंब, ता. ११ (बातमीदार) : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने जलस्रोत आटू लागल्याने रब्बी हंगामातील संकट गडद झाले आहे. पिकांना पाणी मिळण्याची शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांनी रब्बीच्या पेरणीकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील एक लाख हेक्टर क्षेत्र पेरणीविना राहण्याची शक्यता आहे. याचे पडसाद कृषी सेवा केंद्रांमध्येही उमटू लागले असून, गहू आणि हरभऱ्याच्या बियाण्यांची विक्री अद्याप सुरू झालेली नाही.
साधारणपणे सोयाबीनची काढणी पूर्ण होताच शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागतात. गहू, हरभरा आणि ज्वारीच्या पेरणीसाठी बियाणे खरेदी, मशागत आणि पाण्याचे नियोजन सुरू होते. यंदा मात्र या हालचाली मंदावल्या आहेत. पेरणीची इच्छा असूनही सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल की नाही, याची खात्री नसल्याने शेतकरी निर्णय घेण्यास धजावत नाहीत.
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पेरणी कशाच्या भरवशावर?
पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, विहिरी आणि कूपनलिकांची पाणीपातळी खालावली आहे. काही ठिकाणी जलस्रोत कोरडे पडल्याने रब्बी पिकांना पाणी द्यायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गहू आणि हरभऱ्याची पेरणी केल्यानंतर पाणी मिळाले नाही, तर बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.
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कृषी सेवा केंद्रांमध्ये शुकशुकाट
दरवर्षी रब्बी हंगामाच्या सुरवातीला कृषी सेवा केंद्रांमध्ये बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होते. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. गहू आणि हरभऱ्याच्या बियाण्यांना मागणी नसल्याने विक्रीवर परिणाम झाला आहे. काही केंद्रांमध्ये बियाण्यांची एकही पिशवी विकली गेलेली नाही.
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रब्बीवरही संकट
खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, आर्थिक अडचणी आणि सिंचनासाठी पाण्याची अनिश्चितता अशा तिहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. खरिपामधून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही आणि आता रब्बी हंगामही हातातून जाण्याची भीती आहे. पेरणी केली तर पाणी मिळण्याची खात्री नाही आणि पेरणी टाळली तर उत्पन्नाचे आणखी एक साधन बंद होण्याची शक्यता आहे.