Hingoli Summer Heat: उन्हाळ्यात थंड पाणी प्यायचे असल्यास मातीच्या माठांची गर्दी वाढली

कळमनुरी: मार्च महिन्याच्या सुरवातीपासूनच सूर्याने आग ओकायला सुरवात केली असून, हिंगोली जिल्ह्यासह कळमनुरी तालुक्यात उन्हाचा पारा झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे अंगाची लाहीलाही होत असताना, नागरिक आता कृत्रिम शीतपेयांपेक्षा नैसर्गिक पर्यायांकडे वळताना दिसत आहेत. कळमनुरी येथील आठवडे बाजारात उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मातीच्या माठांची मोठी आवक झाली असून, थंड पाण्यासाठी नागरिकांची माठ खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे..यंदाच्या बाजाराचे मुख्य आकर्षण म्हणजे स्थानिक माठांसोबतच परराज्यातून आणि शेजारील जिल्ह्यांतून आलेली मातीची भांडी. बाजारात स्थानिक विक्रेत्यांनी मध्य प्रदेशातील बैतुल, तसेच महाराष्ट्रातील परभणी आणि वाशिम येथून खास तयार केलेले माठ विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत. मध्य प्रदेशातील बैतुल येथून येणारे काळ्या मातीचे माठ पाणी अधिक काळ थंड ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. या माठांची जडणघडण आणि त्यातील सच्छिद्रता यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होते, परिणामी पाणी नैसर्गिकरित्या अतिशय थंड राहते..Beed Heatwave News: मार्चमध्येच उन्हाचा कहर; बीडमध्ये तापमान ३६ अंशांपार; सावलीचा आधार, गारव्याचा शोध.परभणी आणि वाशिम येथील कारागिरांनी तयार केलेले लाल रंगाचे नक्षीकाम असलेले माठही ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत.आजच्या आधुनिक युगात घराघरात फ्रीज उपलब्ध असले, तरी आरोग्याच्या दृष्टीने माठातील पाणी पिण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. फ्रीजचे पाणी प्यायल्याने घशाचे विकार किंवा सर्दी होण्याचा धोका असतो, मात्र मातीचा माठ पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासोबतच त्यातील नैसर्गिक खनिजे टिकवून ठेवतो..AC सोबत एक नाही इतक्या वॉरंटी मिळतात; खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या.कळमनुरीच्या बाजारात आलेले ग्राहक आवर्जून या माठांची चौकशी करताना दिसत आहेत. साधारणपणे १०० रुपयांपासून ते ६०० रुपयांपर्यंत आकार आणि गुणवत्तेनुसार या माठांचे दर आहेत. नळ बसवलेले आधुनिक पद्धतीचे माठही यंदा बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून, त्यांना शहरी भागातील ग्राहकांकडून अधिक मागणी आहे..उन्हाचा पारा ३५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यामुळे बाजारात आलेल्या नागरिकांना घामाच्या धारा सुटत आहेत. अशा वेळी शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि थकवा घालवण्यासाठी लिंबू सरबत उत्तम पेय ठरत आहे.