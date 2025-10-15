Kannad Crime : कन्नड तालुक्यातील नागद येथे तरुणाचा धारदार शस्त्राने खुन; सात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

कन्नड : तालुक्यातील नागद येथे एका २४ वर्षीय तरुणांचा सात आरोपींनी एकत्र येऊन धारदार शस्त्राने सपासप वार करुन खुन केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.१४) रोजी रात्री साठे आठ वाजेच्यासुमारास घडली. शुभम रणविरसिंग राजपूत (२४, रा.नागद) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. बुधवारी (ता.१५) रोजी सकाळी सात आरोपींच्या विरुद्ध कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. व चौकशीसाठी पाच संशयीत आरोपींना ताब्यात घेतले आहे..या घटनेबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी किं, शुभम राजपुत हा मंगळवारी सायंकाळी साडेआठ वाजेच्यासुमारास ग्रामपंचायत रस्त्यावरील डीपीजवळुन जात असताना, आरोपी अमोल दशरथ निकम, सचिन दशरथ निकम, शंकर दशरथ निकम, ऋषी गोविंद निकम, अविनाश गोविंद निकम, राजपूत आणि सतीश संतोष राजपूत (ताटू) (सर्व रा.प्रेमनगर, नागद,ता. कन्नड) यांनी गावातील एका महिलेच्या घरी ये-जा करण्याच्या संशयावरून मनात राग धरून या आरोपींनी शुभम राजपुत वर जीवघेणा हल्ला केला..Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.यामध्ये आरोपी अमोल दशरथ निकम याने लोखंडी धारदार कत्तीने शुभमच्या मानेवर जोराचा वार केला, तर इतर आरोपींनी लाकडी काठ्यांनी मारहाण केली. या हल्ल्यात शुभम राजपूत गंभीररित्या जखमी झाला. आणि घटनास्थळीच मृत्यू झाला.या घटनेबाबत मंगलसिंग भरतसिंग राजपूत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ग्रामीण पोलीस ठाण्यात सातही आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सात आरोपींपैकी पोलिसांनी पाच संशयित आरोपींना कन्नड पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसुन चौकशी सुरू आहे..घटनेची माहिती परिसरात पसरताच नागद व परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) अन्नपूर्णा सिंग, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अपरिजिता अग्निहोत्री, स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी, तसेच ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार यांनी भेट देऊन पाहणी केली.पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.