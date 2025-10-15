छत्रपती संभाजीनगर

Kannad Crime : कन्नड तालुक्यातील नागद येथे तरुणाचा धारदार शस्त्राने खुन; सात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

Brutal Murder Incident in Nagad Village : कन्नड तालुक्यातील नागद येथे मंगळवारी (ता. १४) रात्री एका महिलेच्या घरी ये-जा करण्याच्या संशयावरून शुभम रणविरसिंग राजपूत (२४) या तरुणाची सात आरोपींनी धारदार कत्ती आणि लाकडी काठ्यांनी वार करून जागीच हत्या केली, ज्याप्रकरणी पाच संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
Seven Accused Brutally Murder 24-Year-Old Shubham Rajput in Nagad Over Suspicion of Visiting a Woman's House.

सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : तालुक्यातील नागद येथे एका २४ वर्षीय तरुणांचा सात आरोपींनी एकत्र येऊन धारदार शस्त्राने सपासप वार करुन खुन केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.१४) रोजी रात्री साठे आठ वाजेच्यासुमारास घडली. शुभम रणविरसिंग राजपूत (२४, रा.नागद) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. बुधवारी (ता.१५) रोजी सकाळी सात आरोपींच्या विरुद्ध कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. व चौकशीसाठी पाच संशयीत आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

