Pishor Three Women Dead : पिशोरमध्ये वाघूळखेडा शिवारात वीज कोसळून तीन महिलांचा मृत्यू, शेतात काम करताना काळाचा घाला; दोन महिला, एक पुरुष गंभीर जखमी

-संतोष निकमकन्नड : कन्नड तालुक्यातील पिशोर परिसरातील वाघूळखेडा शिवारात गुरुवारी (ता. १७) दुपारी अडीच ते तीनच्या सुमारास शेतात काम करणाऱ्या मजुरांवर वीज कोसळून तीन महिला मजुरांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू (Kannad lightning strike) झाला. या दुर्घटनेत दोन महिला व एक पुरुष गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे पिशोरसह संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे..वाघूळखेडा शिवारातील गट क्र. ७१ मधील गुपित बाबा परिसरातील शेतात काही महिला व पुरुष मजूर काम आटोपून घरी परतत असताना अचानक वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट सुरू झाला. त्याचवेळी मजुरांच्या अंगावर थेट वीज कोसळली. या दुर्घटनेत हमीदा सय्यद हमीद (वय ४०), तस्लिम मुफ्तार सय्यद (वय ३९) व अलमिरा हनीफ सय्यद (वय १७) या तीन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला..तीन जण गंभीर जखमीया दुर्घटनेत हाफिज खलील सय्यद (वय २५), अनिसा निसार सय्यद (वय ३८) आणि फरजाना हमीद सय्यद (वय ३५) हे तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना सुरुवातीला पिशोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Dapoli Marine Life : हर्णै किनाऱ्यावर दोन 'फिनलेस पॉर्पॉईज' मृतावस्थेत! एक नर, तर दुसरे लहान पिल्लू; आठ ते दहा दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याचा संशय.लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून पाहणीघटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार सारिका भगत आणि आमदार संजना जाधव यांनी पिशोर ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांनी जखमींची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली व तातडीने वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले. महसूल प्रशासनाकडून पिशोर सजाचे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून प्राथमिक अहवाल तहसीलदारांकडे सादर केला आहे. प्रशासनाकडून बाधितांना शासकीय मदत मिळवून देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.