कन्नड, : तालुक्यातील औराळा फाटा व विटा फाटा येथे कन्नड-वैजापूर राज्य मार्गाला जोडणारी वळणे अवजड वाहनांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. उसाने भरलेली ट्रॅक्टर-ट्रॉली या वळणांवरून वळविताना ट्रॅक्टरचा पुढील भाग उचलला जात असल्याचे चित्र आहे. अरुंद वळणांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत असून, संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी या वळणांचे रुंदीकरण करण्याची मागणी होत आहे..औराळा-जेहूर तसेच औराळा-विटा-मनूर रस्त्यावरून ऊस, मका, कापूस आदी शेतमालाची वाहतूक करणारी अवजड वाहने औराळा व विटा फाट्यांवरून कन्नड-वैजापूर राज्य मार्गावर येतात. मात्र, या फाट्यांवरील वळणे अरुंद असल्याने लांब ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर वळविताना पुरेशी जागा मिळत नाही. ट्रॉलीतील मालाचा भार आणि वळणावरील मर्यादित जागेमुळे ट्रॅक्टरचा पुढील भाग उचलला जातो. अशा परिस्थितीत राज्य मार्गावरून येणाऱ्या अन्य वाहनांनाही अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो..उसाने भरलेली ट्रॉली घेऊन या वळणावरून वळताना ट्रॅक्टरचा पुढील भाग उचलला जातो. समोरून वाहन आले तर आणखी अडचण होते. वळण रुंद झाल्यास वाहनांना पुरेशी जागा मिळेल आणि वाहतूकही सुरळीत होईल.- पुंडलिक भोजणे, ट्रॅक्टरचालक, विटा.‘या फाट्यावर अवजड वाहनांना वळताना जागा कमी पडते. वाहन वळविताना समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांनाही धोका निर्माण होतो. संबंधित विभागाने वेळीच लक्ष देऊन दोन्ही वळणे रुंद करावीत.’- वाल्मीक पवार, ट्रॅक्टरचालक, जेहुर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.