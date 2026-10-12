कारेगाव रस्त्यावर गतीरोधक, पथदिवे लावण्याची मागणी

कारेगाव रस्त्यावर गतीरोधक,
पथदिवे बसवण्याची मागणी
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भाजप नगरसेवकांची सा.बां.विभागकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी,ता. १२ ः नव्याने बांधण्यात आलेल्या कारेगाव रस्त्यावर ठिकठिकाणी गतिरोधक टाकावेत, पथदिवे लावावेत, उघडा महादेव मंदिराजवळ अपूर्ण रस्ता पूर्ण करुन द्यावा अशी मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली आहे.
या प्रकरणी प्रभाग क्रमांक चार, पाचच्या नगरसेवकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन दिले. कारेगाव रस्त्यावर अनेक शाळा व खासगी कोचिंग क्लासेस आहेत. रोज हजारो विद्यार्थी ये-जा करतात. त्यातच काही जण आपली वाहने सुसाट पळवतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीवन प्राधिकरण कार्यालयाजवळ व न्यायधीश निवासस्थानासमोर तत्काळ रबरी-लोखंडी गतीरोधक लावावेत, याच रस्त्यावर उघडा महादेव मंदिराजवळ रस्त्याचा ५० मिटरचा तुकडा बांधकाम न करता तसाच सोडून देण्यात आला आहे. तेथे सध्या मोठे खड्डे पडलेले असून त्यामुळे नागरीकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. तो रस्ता तात्काळ करुन द्यावा. या रस्त्यावर बंद असलेले पथदिवे तत्काळ लावावेत. सात दिवसात हि कामे पूर्ण करावीत अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर सर्व नगरसेवक, पालक विद्यार्ती बोंब मारो आंदोलन करतील असा इशारा नगरसेवक विश्वजीत बुधवंत, रितेश जैन, बबलू टाक, सपना जुकटे, मिनाताई वरपुडकर, गिरीजा शंकर आजेगावकर यांनी दिला आहे.
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