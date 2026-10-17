बीड : खंडेश्वरी देवीच्या यात्रेनिमित्त दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भाविकांनी मंदिराच्या आवारात लावलेल्या लांबच लांब रांगा.
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खंडेश्वरीच्या यात्रेत भक्तीचा महापूर!
पहाटेची काकड आरती ते रात्रीचा छबिना; कोंडीचा मोठा मनस्ताप
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १७ ः शहरात सध्या पाऊल ठेवताच एका वेगळ्याच चैतन्याची आणि मांगल्याची अनुभूती येत आहे. निमित्त आहे, बीड शहराचे आराध्य आणि ग्रामदैवत असलेल्या श्री खंडेश्वरी देवीच्या वार्षिक यात्रा महोत्सवाचे! शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या या मंगल पर्वावर प्रत्यक्ष खंडेश्वरी मंदिर परिसरात उभे राहिल्यास, भक्तीचा एक अथांग जनसागर उसळलेला डोळ्यांसमोर उभा राहतो. संपूर्ण मंदिर परिसर आणि सभोवतालचा रस्ता ‘आई राजा उदो उदो’च्या अखंड जयघोषाने निनादून गेला असून, बीडनगरी भक्तिरसात पूर्णपणे न्हाऊन निघाली आहे. प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन घेतलेल्या या आढाव्यातून देवीच्या यात्रेचे एक अत्यंत विलोभनीय आणि जिवंत चित्र समोर आले आहे.
देवीच्या दर्शनाची आस घेऊन भाविक पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात दाखल होत आहेत. पहाटे साडेचार वाजता होणाऱ्या अत्यंत मंगलमय काकड आरतीने मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले केले जातात. त्यानंतर सकाळी साडेआठ वाजता होणारी महाआरती, दुपारी साडेबारा वाजता देवीला दाखवला जाणारा महानैवेद्य आणि संध्याकाळी साडेसात वाजता निघणारी पारंपरिक छबिना मिरवणूक व सायंकाळची महाआरती, या सर्व धार्मिक विधींचा डोळे भरून आनंद घेण्यासाठी अबालवृद्धांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. येथील वातावरणात एक प्रकारची कमालीची सकारात्मक ऊर्जा आणि भक्तीमय स्पंदने जाणवत आहेत. संध्याकाळ होताच संपूर्ण मंदिर आणि यात्रा मैदानावर केलेली नेत्रदीपक विद्युत रोषणाई हा परिसर उजळवून टाकत आहे, ज्यामुळे हे प्रांगण अधिकच दिव्य भासत आहे.
भक्तीच्या या वातावरणाइतकाच उत्साह मंदिरासमोरील विस्तीर्ण मैदानावर भरलेल्या भव्य जत्रेतही पाहायला मिळत आहे. या मैदानावर फेरफटका मारताना, उंचच उंच जाणारे विविध प्रकारचे रहाट पाळणे, लहान मुलांच्या मनोरंजनाचे खेळ आणि रंगीबेरंगी सजावटीच्या साहित्यांची दुकाने मोठ्या प्रमाणावर थाटलेली दिसतात. आकर्षक खेळणी आणि पाळण्यांमुळे बच्चेकंपनीच्या चेहऱ्यावरील आनंद ओसंडून वाहत आहे, तर पालकही या उत्सवी वातावरणाचा मनसोक्त आनंद लुटत आहेत. यात्रेच्या ठिकाणी हवेत दरवळणारा खमंग सुगंध खाद्यप्रेमींची पावले आपोआप स्टॉल्सकडे वळवत आहे. वृंदावन, जयपूर आणि ब्रज येथून खास आलेल्या निष्णात हलवायांनी तयार केलेल्या खमंग मिठाया, दर्जेदार खव्याचे गोड पदार्थ आणि चटकदार चाटच्या गाड्यांवर खवय्यांची मोठी गर्दी उसळली आहे.
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बेशिस्त पार्किंगने भाविकांचा मनस्ताप
एकीकडे यात्रेचा एवढा मोठा उत्साह आणि भक्तिमय वातावरण असले तरी भाविकांना एका अत्यंत त्रासदायक समस्येलाही सामोरे जावे लागत आहे. बीड शहरातून एमआयडीसी मार्गे खिंडीतून खंडेश्वरी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बेशिस्त पार्किंगमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आले आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा अस्ताव्यस्त वाहने उभी केली जात असल्याने, दर्शनार्थी भाविक व वाहनधारकांना तासन्तास या ट्रॅफिकमध्ये अडकून पडावे लागत आहे. या मनस्तापामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असून, सणासुदीच्या काळात वाहतूक शाखेने या मार्गावर तत्काळ लक्ष घालून बेशिस्त वाहनधारकांवर कडक कारवाई करावी आणि रस्ता मोकळा करावा, अशी संतप्त मागणी त्रस्त भाविकांमधून होत आहे.