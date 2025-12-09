छत्रपती संभाजीनगर

Paithan News: पाचोड तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर; विवाहितेने संपविले जीवन

Crime News: पैठण तालुक्यातील खेर्डा येथे शेतात कामानिमित्त गेलेल्या विवाहितेने विषारी द्रव्य प्राशन करून जीवन संपविले. ही घटना रविवारी रात्री घडली. खेर्डा येथील रहिवासी राजश्री शिंदे या रविवारी दिवसभर आपल्या शेतावर कामासाठी गेल्या होत्या
Paithan News

Paithan News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचोड : पैठण तालुक्यातील खेर्डा येथे शेतात कामानिमित्त गेलेल्या विवाहितेने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. सात) रात्री घडली. राजश्री गजानन शिंदे (वय ३५) असे आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Paithan
police
crime
endlife
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com