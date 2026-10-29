धमकी देवून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले

अर्ज माघारीसाठी अपहरण, धमक्याही
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जिल्हा बँक निवडणूक; एका उमेदवारासह दहा जणांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर, ता. २९ ः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराचे अपहरण करून त्याला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले, ठार मारण्याची धमकी, आदींवरून येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात या निवडणुकीतील एका उमेदवाराच्या विरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
या निवडणुकीत रेणापूर तालुक्यातून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते रवी धनराज जाधव यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीत, ‘उमेदवारी दाखल केल्यापासून याच मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार सर्वेराव मोरे व शरद कदम हे आपल्यावर उमेदवारी मागे घेण्यासंदर्भात सातत्याने दबाव टाकत होते. २८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेदहाला विशालनगर येथे असताना शरद कदम यांनी मला दयानंद गेटला बोलावून घेतले. तेथून त्यांनी एका कारमध्ये बसवून एमआयडीसीतील एका हॉटेलमध्ये नेले. तेथे या मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार सर्जेराव मोरे व काही व्यक्ती अगोदरच उपस्थित होत्या. त्यानंतर पैसे घे, उमदेवारी मागे घे अन्यथा कुटुंबीयाला जिवंत ठेवणार नाही’, अशी धमकी आपल्याला देण्यात आल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.
त्यानंतर आपल्याला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेण्यात आले. तेथेही आपल्याला धमकी देण्यात आली. त्यानंतर जबरदस्तीने उमेदवारी मागे घेण्याचा अर्ज भरायला लावून जबरदस्तीने त्यावर सही करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पुन्हा मला गाडीत बसवून औसा रस्त्यावर नेण्यात आले. तेथून दुसऱ्या एका हॉटेलमध्ये एका खोलीत आणून बसवले. रात्री अकराच्या नंतर खोलीतून मी बाहेर पडून मित्रांना याची माहिती दिल्याचे जाधव यांनी आपल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे. यात अपहरण करणे, डांबून ठेवणे, धमकावणे, आमिष दाखवणे आदींवरून सर्जेराव मोरे, शरद कदम यांच्यासह जाधव यांच्या फिर्यादीवरून दहा जणांच्या विरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
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