छत्रपती संभाजीनगर

कोजागरी पौर्णिमेला शहरात अवजड वाहनांना ‘नो एन्ट्री’

कोजागरी पौर्णिमेला शहरात अवजड वाहनांना ‘नो एन्ट्री’
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कोजागरी पौर्णिमेला शहरात अवजड वाहनांना ‘नो एंट्री’ २५ ऑक्टोबरला वाहतुकीत बदल; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे पोलिसांचे आवाहन जालना, ता. १७ : कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त शहरातील बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेऊन २५ ऑक्टोबरला जालना शहरातील अवजड वाहनांच्या वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षितता राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम साळी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. रविवारी (ता. २५) रात्री १२ पासून संपूर्ण एक दिवस हा बदल लागू राहणार आहे. दरम्यान, अवजड वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक नियमांचे पालन करावे आणि पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. --- चार प्रमुख मार्गांवर बदल जालना-अंबड-वडीगोद्री-शहागड मार्ग : या मार्गाने बीडकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांची वाहतूक जालना-गोलापांगरी-छत्रपती शिवाजी महाराज चौक-अंबड मार्गे पाचोड-वडिगोद्री-शहागड मार्गाने बीडकडे वळविण्यात येणार आहे. घनसावंगी-अंबड-जालना मार्ग : घनसावंगी येथून अंबडमार्गे जालन्याकडे येणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी सुतगिरणी चौफुली, घनसावंगी, राणीउंचेगाव फाटा तसेच अंबड परिसरातील निर्धारित पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक वळविण्यात येणार आहे. घनसावंगी-अंबड-शहागड मार्ग : घनसावंगी येथून अंबडमार्गे शहागडकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांची वाहतूक सुतगिरणी चौफुली-घनसावंगी-तिर्थपुरी-सुखापुरी-वडिगोद्री मार्गे शहागडकडे वळविण्यात येणार आहे. पाचोड-अंबड-घनसावंगी मार्ग : पाचोडकडून अंबडमार्गे घनसावंगीकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी अंबड येथील महालक्ष्मी पेट्रोल पंपाजवळील राणी उंचेगाव फाटा मार्गे घनसावंगीकडे जाण्याचा पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.

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