कळंबमध्ये पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आठ कामांना मंजुरी
बंद बोअरचे रिबोअरिंग, नवीन टाक्यांची उभारणी आणि जुन्या टाक्यांच्या दुरुस्तीचा निर्णय
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कळंब, ता. १३ (बातमीदार) : शहरातील नागरिकांना नियमित, पुरेसा आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने कळंब नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा, आरोग्य व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. बंद पडलेल्या बोअरचे रिबोअरिंग, नवीन पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी तसेच जुन्या टाक्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा, आरोग्य व स्वच्छता समितीचे सभापती भूषण भारतराव करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी समितीचे सदस्य तथा गटनेते हर्षद अंबुरे, नगरसेवक रोहन पारख आणि नगरसेविका ज्योती हारकर उपस्थित होते.
शहरातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या आणि विविध प्रभागांतील पाणीपुरवठ्याच्या समस्या लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार, प्रभाग क्रमांक १० मधील भीमराव चोंदे यांच्या घरासमोरील बंद पडलेल्या बोअरचे रिबोअरिंग करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच प्रभाग क्रमांक ६ मधील ठाकूर यांच्या घराशेजारील बोअर आणि शेरे गल्ली येथील बोअरचेही रिबोअरिंग करण्यात येणार आहे.
याशिवाय दत्तनगर येथील बियाणी यांच्या घरासमोरील पाण्याच्या टाकीची, महसूल कॉलनीतील नलवडे यांच्या घराशेजारील टाकीची आणि शिवाजीनगर बार्शी रोड परिसरातील पकवे यांच्या घराशेजारील पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. भीमनगर येथे नवीन पाण्याची टाकी बसविणे, तसेच काशिनाथ घुले यांच्या घराजवळ नवीन पाण्याची टाकी उभारण्याच्या कामालाही मंजुरी देण्यात आली.
या कामांमुळे शहरातील विविध भागांतील पाण्याची साठवण क्षमता वाढण्यासोबतच वितरण व्यवस्थेतील अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता यावे, या उद्देशाने ही कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
शहरातील प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांना नियमित, पुरेसा आणि सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रलंबित समस्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावून यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा नगर परिषदेचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती समितीचे सभापती भूषण भारतराव करंजकर यांनी दिली.