Success Story: ऊसतोड कामगाराच्या मुलाची क्लास वन अधिकारीपदी निवड; मेहनतीच्या जोरावर कृष्णा राठोडची यशाला गवसणी

कन्नड : तालुक्यातील जामडी (घाट) तांडा येथील ऊसतोड मजुराचा मुलगा कृष्णा राठोड या मुलाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत प्रथम श्रेणी (क्लास वन) पदाला गवसणी घातली आहे..कृष्णा राठोड यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असून, आजही त्यांचे आई-वडील सुनील राठोड आणि गीताबाई राठोड यांच्या ऊसतोड करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व कृष्णाच्या शिक्षणाचा खर्च भागवतात..अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही कृष्णाने जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर हे यश मिळवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे. कृष्णा यांनी पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण आपल्या गावातच पूर्ण केले..त्यानंतर त्यांनी कला शाखेतून बीए पदवी प्राप्त केली. वर्ष २०२१ मध्ये त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. या काळात अनेक अडचणींना आणि अपयशांना सामोरे जावे लागले, मात्र त्यांनी हार न मानता सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यांच्या चिकाटीचे आणि संयमाचे फळ म्हणजे २०२५ साली मिळवलेले हे राज्यसेवा परीक्षेतील यश होय..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जोरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आई-वडिलांच्या कष्टांमुळेच आज मी या टप्प्यावर पोचलो. त्यांनी माझ्यासाठी केलेल्या ऊसतोडीचे कष्ट मला या यशापर्यंत घेऊन आले. हे यश माझे नसून माझ्या कुटुंबाचे आहे. मी कठीण प्रसंगातही हार मानली नाही. प्रत्येक अपयशानंतर आई-वडिलांनी मला पुन्हा उभं राहण्याची ताकद दिली.- कृष्णा राठोड.