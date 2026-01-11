Kumbhar Pimpalgaon Accident : काळाचा घाला! कुंभार पिंपळगावात दुचाकी दुभाजकाला धडकली; हिंगोलीच्या तरुणाचा जागेवरच मृत्यू

कुंभार पिंपळगाव : येथील आष्टी रस्त्यावरील शंकरराव पाटील तौर प्राथमिक शाळेजवळ रविवारी (ता.११) रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेच्या दरम्यान दुचाकीच्या झालेल्या अपघातात माटेगाव (ता. कळमनुरी ,जि.हिंगोली) येथील रामराव प्रकाश गाजरे (वय ३५) यांचा जागेवर मृत्यू झाला..याविषयी माहिती अशी की, माटेगाव येथील रामराव प्रकाश गाजरे हे छत्रपती संभाजीनगरच्या रांजणगाव येथील एका कंपनीत नोकरीला असून ते हिंगोली कडून छत्रपती संभाजीनगर कडे आष्टी-कुंभार पिंपळगाव - घनसावंगी-अंबड मार्गे जात होते. दरम्यान कुंभार पिंपळगाव गावाजवळ त्यांच्या दुचाकी क्रमांक (एम एच २० जे.पी.७५८१) स्पेंल्डर ला रविवारी रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेच्या दरम्यान अपघात झाला आणि ते दुभाजकाला धडकुन रस्त्यावर पडले..Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.दरम्यान जवळच्या दुकानात उबाठा चे घनसावंगी तालुका प्रमुख संदिप कंटुले, संभाजी राऊत, प्रकाश बिलोरे, बाबासाहेब रेंगे, पंडित लोंढे यांनी हा प्रकार पाहिला आणि त्यांनी तत्काळ जखमी अवस्थेत असलेल्या गाजरे यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ विलास भोजणे यांनी तपासणी केली असता ते मृत झाल्याचे सांगितले व उत्तरीय तपासणीसाठी घनसावंगी च्या ग्रामीण रूग्णालयात पाठवले.या प्रकरणी रात्री उशिरा पर्यंत पोलिसात गुन्हा दाखल झाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.