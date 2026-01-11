छत्रपती संभाजीनगर

Kumbhar Pimpalgaon Accident : काळाचा घाला! कुंभार पिंपळगावात दुचाकी दुभाजकाला धडकली; हिंगोलीच्या तरुणाचा जागेवरच मृत्यू

Kumbhar Pimpalgaon Accident News : हिंगोली येथील रामराव गाजरे यांचा कुंभार पिंपळगाव जवळ दुचाकी दुभाजकाला धडकून झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.
कुंभार पिंपळगाव : येथील आष्टी रस्त्यावरील शंकरराव पाटील तौर प्राथमिक शाळेजवळ रविवारी (ता.११) रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेच्या दरम्यान दुचाकीच्या झालेल्या अपघातात माटेगाव (ता. कळमनुरी ,जि.हिंगोली) येथील रामराव प्रकाश गाजरे (वय ३५) यांचा जागेवर मृत्यू झाला.

