छत्रपती संभाजीनगर

मराठवाडा आवृत्तीसाठी SIILC च्या लोगोसह वापरावी

मराठवाडा आवृत्तीसाठी SIILC च्या लोगोसह वापरावी
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((((लोगो ः SIILC))) ------ शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल कार्यशाळा -- छत्रपती संभाजीनगर येथे २७ सप्टेंबरला उपक्रम --- छत्रपती संभाजीनगर, ता. ११ ः आजही बऱ्याच लोकांना शेतजमीन विषयक फारशी माहिती नाही किंवा ती माहिती सोप्या भाषेत उपलब्ध नाही असे आपण म्हणू शकतो. विशेषतः जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणाऱ्या बहुतांश प्रॉपर्टी एजंटनाही कागदपत्राचे फारसे ज्ञान नाही. छोट्या-छोट्या कागदपत्रांच्या कामाकरिता प्रत्येकवेळी मध्यस्थांना पैसे मोजावे लागतात. माहितीअभावी पैसे तर उकळले जातातच; पण फसवणूकसुद्धा होते. निर्णय चुकतात. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सोप्या भाषेत उत्तरे देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे २७ सप्टेंबरला कार्यशाळा होणार आहे. या कार्यशाळेत आपण ७/१२, फेरफार, गाव नकाशा, गाव नमुना इ. शेतजमीन विषयक कागदपत्रे कशी वाचायची, त्याचा उपयोग आणि वापर कसा करायचा, शेतजमिनीचे प्रकार, शेतजमीन खरेदी, कायदे आणि पळवाटा, महारेरा इ. याबद्दल चर्चा करणार आहोत. तलाठी, तहसील कार्यालयातील दस्तऐवज ऑनलाइन कसे मिळवायचे आणि विविध ऑनलाइन उपलब्ध साधने कशी वापरावी याबद्दल मार्गदर्शन होईल. मूलभूत ज्ञान तुम्हाला लाखोंच्या तोट्यापासून वाचवू शकते ! जमिनीच्या फसव्या व्यवहारांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी उपयुक्त कार्यशाळा. तुम्ही जमीन मालक, गुंतवणूकदार किंवा प्रॉपर्टी एजंट असाल तर नक्की सहभाग घ्या. ---------- कार्यशाळा रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी स. १०:३० ते सायं. ०४:३० पर्यंत आयोजित केली आहे. रिअल इस्टेट प्रशिक्षक रोहित गायकवाड कार्यशाळेला मार्गदर्शन करतील. चहा-पाणी, जेवण आणि पार्किंगची सोय आयोजकांनी केली आहे. आपला प्रवेश निश्चित करण्यासाठी पुढील दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा. मर्यादित ७५ जागा. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्क ः ८४८४८११५४४. ठिकाण : सकाळ कार्यालय, प्लॉट नं. ७, एन-१, सिडको टाऊन सेंटर, जालना रोड, छत्रपती संभाजीनगर ------------

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