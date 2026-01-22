छत्रपती संभाजीनगर

Ram Hard Disk Rate : लॅपटॉप महागले! रॅम, हार्ड डिस्कच्या दरात सव्वातीनशे टक्के वाढ; संगणक क्षेत्राला ‘एआय’मुळे महागाईचा विळखा

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वेगाने वाढला. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या हार्डवेअरच्या किमतीत आता प्रचंड वाढ झाली.
hard disk ram rate hike

hard disk ram rate hike

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वेगाने वाढला. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या हार्डवेअरच्या किमतीत आता प्रचंड वाढ झाली. संगणक आणि लॅपटॉप क्षेत्रात महागाईचा भडका उडाला आहे.

रॅम, हार्ड डिस्क आणि एसएसडीसारख्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांच्या किमतीत तब्बल ३२५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने संगणक बाजारात दरवाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
inflation
Price
Laptop
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.