Ram Hard Disk Rate : लॅपटॉप महागले! रॅम, हार्ड डिस्कच्या दरात सव्वातीनशे टक्के वाढ; संगणक क्षेत्राला ‘एआय’मुळे महागाईचा विळखा

छत्रपती संभाजीनगर - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वेगाने वाढला. या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या हार्डवेअरच्या किमतीत आता प्रचंड वाढ झाली. संगणक आणि लॅपटॉप क्षेत्रात महागाईचा भडका उडाला आहे.रॅम, हार्ड डिस्क आणि एसएसडीसारख्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांच्या किमतीत तब्बल ३२५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने संगणक बाजारात दरवाढ झाली आहे. .जगभरात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असून त्यासाठी उच्च क्षमतेच्या सर्व्हर आणि चिप्सची गरज वाढली आहे. या चीप्सच्या निर्मितीमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.काही महिन्यांपूर्वी ज्या किमतीत रॅम किंवा हार्ड डिस्क उपलब्ध होत्या, त्या आता तिपटीपेक्षा जास्त किमतीला विकल्या जात आहेत. या दरवाढीचा थेट परिणाम लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप संगणकांच्या किमतीवर झाला. नवीन लॅपटॉप खरेदी करणे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे..खरेदीवर काही प्रमाणात परिणामसंगणक, लॅपटॉपच्या सुट्या भागांच्या किमती वाढल्या आहे. मात्र, आवश्यकतेमुळे त्याची खरेदी करण्यात येत आहे. मालाचा तुटवडा असल्याने मागणीप्रमाणे त्याचे दरही वाढले. जोपर्यंत चीप्सचा पुरवठा सुरळीत होत नाही आणि धातूंचे दर स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत संगणक बाजारातील ही तेजी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महिन्याला ज्या दुकानदारांचे ३० ते ३५ संगणक व लॅपटॉप विक्री होत होते, तेथे आता हा आकडा १२ ते १५ वर आला आहे..संगणक व लॅपटॉपचे दर वाढले आहेत. त्याचा काही प्रमाणात परिणाम संगणक विक्रीवर आणि साहित्य विक्रीवर झाला आहे. ८ जीबीची रॅम १५०० रुपयांना तर एसएसडीही याच किमतीची आता थेट ४८०० हजार ते ५ हजार रुपयांना मिळत आहे. हार्ड डिस्कची किंमत दुप्पट वाढली.- लक्ष्मीकांत शेटे, संगणकाचे होलसेल विक्रेते.